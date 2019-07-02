Erkekler için üretilen doğum kontrol jeli, doğum kontrol hapının yerini mi alacak?

Doğum kontrol haplarına alternatif olarak üretilen, jel olarak kullanılan erkek doğum kontrol yöntemi, İngiliz bir erkek tarafından test edilmeye başlandı. İngiltere'de Manchester Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü çalışmaya 29 yaşındaki James Owers ve 27 yaşındaki Edinburghlu kız arkadaşı Diana Bardsley, gönüllü olarak katıldı. Bununla birlikte uzmanlar 450 çiftin daha analizini inceliyor.

Araştırmacılara göre, topikal olarak uygulanan jel, deriden doğrudan kan dolaşımına emilen progesteron ve testosteron kombinasyonunu kullanıyor.

Progesteron spermin üretilmesini durdururken, ek testosteron hormon seviyelerindeki bir düşüşün etkilerini ortadan kaldırır, yani kullanıcıların normal bir cinsel dürtü yaşamaya devam etmelerini sağlar.

Çalışmaya katılanlar jelin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için sperm sayısını düzenli aralıklarla kontrol ettirecekler. BBC Radio 5 Live Breakfast'a konuşan Owers, jeli nasıl uyguladığını şöyle açıkladı: 'Bu jel bir diş macunu tüpüne benziyor. Dokusu ise el kremine benziyor. Önerilen miktarda omzuma ve pektoral bölgeme sürtüyorum ve bu üç ila dört saniyede kuruyor. Daha sonra diğer omzuma yapıyorum ve sonra giyiniyorum ve günüme normal devam ediyorum. Bunu 1 haftadır kullanıyorum. Bir şey söylemek için çok erken ancak etkili olacağına inanıyorum. Şimdiden libidoyu daha da güçlendirdiğini söylemeliyim.''