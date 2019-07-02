KADIN

Erkekler için üretilen doğum kontrol jeli, doğum kontrol hapının yerini mi alacak?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 02.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

Prezervatifler dışındaki en popüler doğum kontrol şekli kuşkusuz doğum kontrol hapları. Uzmanlar tarafından her ne kadar güvenli oldukları söylense de bu hapların yan etkileri olabiliyor. Bununla birlikte çoğu kadın bu kontrol mücadelesini tek başına vermek istemiyor. Bunun üzerine uzmanlar erkek doğum kontrol yöntemleri hakkında çalışmalar yürütüyor. Bunlardan biri erkekler için üretilen doğum kontrol jeli. İddiaya göre bu jel, libidoyu da artırıyor.

Erkekler için üretilen doğum kontrol jeli, doğum kontrol hapının yerini mi alacak?

Doğum kontrol haplarına alternatif olarak üretilen, jel olarak kullanılan erkek doğum kontrol yöntemi, İngiliz bir erkek tarafından test edilmeye başlandı. İngiltere'de Manchester Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü çalışmaya 29 yaşındaki James Owers ve 27 yaşındaki Edinburghlu kız arkadaşı Diana Bardsley, gönüllü olarak katıldı. Bununla birlikte uzmanlar 450 çiftin daha analizini inceliyor.

1

Araştırmacılara göre, topikal olarak uygulanan jel, deriden doğrudan kan dolaşımına emilen progesteron ve testosteron kombinasyonunu kullanıyor.

Progesteron spermin üretilmesini durdururken, ek testosteron hormon seviyelerindeki bir düşüşün etkilerini ortadan kaldırır, yani kullanıcıların normal bir cinsel dürtü yaşamaya devam etmelerini sağlar.

3

Çalışmaya katılanlar jelin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için sperm sayısını düzenli aralıklarla kontrol ettirecekler. BBC Radio 5 Live Breakfast'a konuşan Owers, jeli nasıl uyguladığını şöyle açıkladı: 'Bu jel bir diş macunu tüpüne benziyor. Dokusu ise el kremine benziyor. Önerilen miktarda omzuma ve pektoral bölgeme sürtüyorum ve bu üç ila dört saniyede kuruyor. Daha sonra diğer omzuma yapıyorum ve sonra giyiniyorum ve günüme normal devam ediyorum. Bunu 1 haftadır kullanıyorum. Bir şey söylemek için çok erken ancak etkili olacağına inanıyorum. Şimdiden libidoyu daha da güçlendirdiğini söylemeliyim.''

'KADINLARIN ÜSTÜNDEKİ YÜK AZALSIN'

Kız arkadaşı Diana Bardsley de bu jel formülün ve bunun gibi seçeneklerin artmasını isteyerek, kadınların üstünden yükün alınmasını istiyor.

5

Manchester University NHS Foundation Trust'ta üreme tıbbı danışmanı olarak çalışan ve araştırmanın arkasındaki araştırmacılardan biri olan Dr. Cheryl Fitzgerald, çalışmanın “çok iyi” olduğunu söyledi, ancak daha fazla araştırma içinde olacaklarını da ekledi. Bilim insaları, erkek doğum kontrol haplarının da kısa sürede hayata geçeceğini vurguladı.

Washington Üniversitesi tarafından yürütülen 40 kişilik bir aylık araştırmada araştırmacılar, testislerde sperm ve testosteron üretimini tetikleyen hormon seviyelerini baskılamayı amaçlayan günde bir kez alınan kapsülün etkinliğini araştırdılar.

Doktorlar, günlük kapsül alan erkeklerde hormon seviyelerinin düştüğünü bulmuş ve sperm sayısının gözle görülür şekilde azaldığını ortaya koydular. Tıp profesörü Stephanie Page, amaçlarının doğum kontrol seçeneklerini genişletmek ve kadınlar için olduğu gibi erkekler için de seçenekler menüsü oluşturmak olduğunu söyledi.

PARTNERTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli olduTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli oldu
Cinsel isteksizliğe çam kabuğuyla son verin Cinsel isteksizliğe çam kabuğuyla son verin
İşte yatak odasını etkileyen en önemli sorunİşte yatak odasını etkileyen en önemli sorun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkek doğum kontrol jeli doğum konrtol hapı

En Çok Okunan Haberler

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Küçüklükten beri öğreniyoruz ama, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra...

Küçüklükten beri öğreniyoruz ama, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra...

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Makyajın gücü' deyip paylaşmıştı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Makyajın gücü' deyip paylaşmıştı

Aknelerinizin nedeni, bağırsaklarınızın sağlıksız olması olabilir

Aknelerinizin nedeni, bağırsaklarınızın sağlıksız olması olabilir

Cinsel organlara yönelik estetik operasyonlar artıyor! Vajinayla ilgili olarak en sık G noktası soruluyor

Cinsel organlara yönelik estetik operasyonlar artıyor! Vajinayla ilgili olarak en sık G noktası soruluyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağlıyor musunuz? İşte nedeni

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel isteksizlik, daha çok kadınlarda görülüyor ama bu soruna çam kabuğu ekstresiyle son verebilirsiniz

Cinsel isteksizliğe çam kabuğuyla son verin

Libidonun bir numaralı katili belli oldu! İşte yatak odasını en çok etkileyen sorun

İşte yatak odasını etkileyen en önemli sorun

Çözülmeyen cinsel problemler diyabete mi neden oluyor?

Cinsel problemler diyabete mi neden oluyor?

'Hep aynı insanlar beni mi buluyor?' serzenişi doğru çıktı

'Hep aynı insanlar beni mi buluyor? sözü doğru çıktı

40 yıllık evliliğini kutlayan terapist, her çiftin bilmesi gereken gerçekleri paylaştı

40 yıllık evlilik! Her çiftin bilmesi gereken basit gerçekler

Aşının cinsel yolla bulaşan hastalıklardaki önemi

Yılda 100 milyondan fazla insan karşılaşıyor! Cinsel yolla bulaşan hastalıklara dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.