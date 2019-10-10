Erkekler kadar kolay olmuyor! Kadınlar saç dökülme sorununu daha ağır yaşıyor

Saç Ekimi Uzmanı Songül Alçı, “Kadınlar günümüz estetik çözümleri ile her sorunlarına çare bulabilirken saç sorunu hala tam olarak çözülebilmiş değil. Erkeklerde saçsızlık olur hatta saçsız erkekler bile trend oluşturabilirken kadında saçsızlık ve sac seyrekliklerini kabul edemiyoruz. Saç dökülmeleri saç çizgimizin yavaş yavaş genişlemesi panik, oluşan seyreklikler büyük mutsuzluk hepimizde.

Kadınlarda zayıflama çabaları, hormonal sorunlar, demir eksikliği, hamilelik, şehir hayatı, iş stresi, boşanma, sık kuaför, sık boyama, saçları ile aşırı oynama, sac uzatma nedenli takılan klipsler, eklenen saçlar derken saclar devamlı travmaya maruz kalıyor. Sonuçta hasarlı saçları, seyreklikleri, saç açıklıklarını onarmak Onlarda erkekler kadar kolay olmuyor. Kadınlarda kaybedilmiş saçlar çoğu durumda geri yerine konulamıyor. Her saç seyrekliği ve her saç dökülme tipi saç ekimi yapmak için uygun olmayabiliyor.

Kadınlar sadece erkek tipi dökülme ve menopoz sonrası dökülmelerde yada saçlı bölgede yara izleri gibi durumlarda saç ektirebiliyor. Gitmeniz gereken yer bir dermatolog ve size yapılacak bir seri tahlil ile saç dökülme nedeniniz bulunacak bu duruma özel belki bir diyetisyen belki jinekolog belki endokronoloji bölümüne yönlendirileceksiniz. Ya da saç ekimi için uygundur denilerek bir saç ekim bölümüne yönlendirileceksiniz. Saç ekimi için uygun aday iseniz yani iki kula arası mesafede arka bölgede saçlarınız sık ve sağlıklı ise saç ekimi yaptırabilir çok iyi bir sonuca ulaşabilirsiniz. Saçlarınız uzunken saç ekimi artık yapılıyor burada da endişe edilecek bir durum yok. 3. Gün saçlarınızı yıkayıp işe gidebilirsiniz” dedi.