Erkekler kadınlardan daha geç olgunlaşıyor

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, insan beyninin olgunlaşmasının, yetişkinliğe uzanan uzun süreli işlevsel ve yapısal özelliklerinin gelişimi ile ayırt edildiğini açıkladı. Bu araştırma, olgunlaşma sırasında hangi özelliklerin dönüşümle, hangilerinin aynı kaldığını keşfetme hedefine sahipti.

Bilim insanları, 4 ila 40 yaş arasındaki 121 katılımcının beynini beyin görüntüleme yoluyla inceledi. Ayrıca katılımcıların yaşını ve cinsiyetini göz önünde bulundurarak farklı işlevlerdeki değişiklikleri takip ettiler.

Bu denemenin sonuçları, hem erkeklerin hem de kadınların beyinlerinin günlük yaşamda çalışmak için aynı yetenekleri geliştirmelerine rağmen, erkeklerin gelişimi kadınlarla karşılaştırıldığında gecikme gösterdi. Bununla birlikte bu fonksiyonel ağlar kadınlarda erken bozulma göstermiş. Bu yüzden erkeklerin ilerleyen yaşamlarında kadınlardan daha fazla olgunlaştığı söyleniyor.

KADIN BEYNİ DAHA VERİMLİ

Yukarıda bildirilenlerin ötesinde, kadın beyninin verimliliğini doğrulayan daha da fazla veri var. Fizyoloji ve farmakoloji profesörü olan Eduardo Calixto, yakın tarihli bir yayında, erkeklerin beyinlerinin kadınlardan daha büyük olmasına rağmen, kadınların daha yüksek verim sunduğunu açıkladı. Buna göre kadınların hafızaları daha iyi, renkleri daha iyi ayırt edebiliyorlar ve lezzet algıları erkeklere göre daha gelişmiş. Calixto, hepsinin hormonal kökenleri olduğunu söylüyor.

Bilim sayesinde artık kadınların ve erkeklerin beyninin farklı çalıştığını, davranışlarındaki farklılıkları ve olgunluk derecelerini öğrendiğimizi söyleyebiliriz.



