Erkekler kadınları neden zor anlıyor? Nedenini bulduk, meğer...

Erkek beyni ve onların dinleme becerileri hakkında bugün sizinle paylaşmak için bazı gerçekler bulduk.

KADIN SESİ ERKEK BEYNİNİ DAHA ÇOK ÇALIŞTIRIYOR

Bir araştırma, erkeklerin kadın seslerine farklı tepki verdiğini ortaya koyuyor. Diğer erkekler konuşurken erkekler beyinlerinin bazı kısımlarında daha az aktivite gösterir. Aslında, erkeklerin beyinlerinin kadınların ne dediğini çözmek ve anlamak için daha çok çalışması gerekiyor. Bu, erkeklerin kadınların söylediklerinin anlamlarını ve duygularını anlamayı daha zor bulabileceği anlamına geliyor.

KADIN SESİ DAHA KARMAŞIK

Kadın ve erkek sesleri arasındaki fark burada çok önemlidir. Kadınlar konuşurken erkeklerden çok daha fazla ses kullanırlar ve daha melodik konuşma eğilimindedirler. Bu 2 faktör, erkeklerin beyinlerinin kadınların ne söylediğini hızlı bir şekilde anlamasını zorlaştırabilir, çünkü çözülecek daha çok şey vardır.

BONUS: KADINLARIN ÇOK KONUŞTUĞU BİR EFSANE!

Araştırmaya göre kadınların erkeklerden daha çok konuştuğu klişe bir şehir efsanesi. Aslında, erkekler ve kadınlar aşağı yukarı aynı miktarda konuşuyorlar ve bağlam da aynı derecede önemli. Araştırma, bazı durumlarda erkeklerin kadınlardan, bazılarında ise kadınların erkeklerden daha fazla konuştuğunu gösterdi. Yani muhtemelen bu klişeyi yatıştırmanın zamanı gelmiştir.

