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Erkekler tarafından kullanılan 2 bin 700 yıllık yüz kremi bulundu

12.02.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Erkekler tarafından kullanılan 2 bin 700 yıllık yüz kremi bulundu

Çin’in Liujiawa bölgesinde yer alan arkeolojik sit alanında, soylu bir erkeğe ait 2 bin 700 yıllık mezar bulundu. Mezardan çıkarılan bronz bir kapta ise ay tozundan yapılmış bir yüz kremi bulundu. Keşif, erkeklerin kullandığı tarihin en eski kozmetik ürünlerinden biri olarak tarihe geçti.

Çin Bilimler Üniversitesi’nden araştırma ekibi, ülkenin Shaanxi eyaletine bağlı Liujiawa bölgesinde erkekler tarafından kullanıldığı düşünülen tarihin en eski kozmetik ürünlerinden birini keşfetti.

2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen ve yüz kremi olduğu düşünülen yumuşak ve sarı-beyaz maddenin analizi, onun ay sütü olarak bilinen ve kurutulduğunda beyaz bir toza dönüşen bir tür mağara çamurundan yapıldığını ve sığır yağıyla karıştırıldığını gösterdi.

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SOYLULAR TARAFINDAN SIRADAN İNSANLARDAN AYRILMAK İÇİN KULLANILDI

Archeometry dergisinde yayınlanan çalışmada, yüz kreminin dönemin yüksek sınıf erkekleri tarafından tenleri beyazlatmak amacıyla kullanıldığının düşünüldüğü ifade edildi. Kremin soyluların sıradan insanlardan sıyrılmak için ya da dini törenlerin bir parçası olarak kullanılabileceği de belirtildi.

Bununla birlikte, araştırmada insanların binlerce yıldır vücutlarını renklendirmek için çeşitli malzemeler kullandığını aktardı. Mısırlıların kozmetik ürünlerini kullandıklarına dair bulguların iki bin yıl öncesine, Çin'deki kadınların ise yü MÖ 1450 yılına kadar yüzlerini boyamak için kırmızı kozmetik çubuklar kullandığı belirtildi.

Ancak, yeni keşif erkeklerin kullandığı en eski kozmetik ürünlerinden biri olarak tarihe geçti. Kremin Çin tarihinde “İlkbahar ve Sonbahar Dönemi” olarak bilinen zaman diliminde kullanıldığı aktarıldı. MÖ 722 ile MÖ 481 tarihleri arasına denk gelen dönem adını, Konfüçyüs'e atfedilen İlkbahar ve Sonbahar Kayıtları adlı kitaptan alıyor. Öte yandan, yaklaşık 300 yıl süren dönem, Çin'in Qin hanedanlığı döneminde birleşmesiyle sona erdi.

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