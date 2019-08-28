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Erkekler, üreme potansiyeli olan kadınları kokularından ayırt ediyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 28.08.2019 12:00 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Zürih Üniversitesi’nde yapılan ilginç araştırmanın detayları hakkında bilgi verdi.

Erkekler, üreme potansiyeli olan kadınları kokularından ayırt ediyor

Zürih Üniversitesi’nden bilim adamları, üreme çağındaki 28 kadının vücut kokularını bir grup erkeğin değerlendirmesini istedi. En yüksek östrojen seviyelerine sahip kadınların çıkardığı koku tüm erkekler tarafından en hoş koku olarak değerlendirildi.

Sonuçlar gösterdi ki, tüm erkeklerin en çekici bulduğu kadınlar, estradiol (hormonu) miktarı en yüksek olanlardı.

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Östrojen, özellikle ergenlik sonrasında çok önemli bir hormon. Hem adet döngüsünün ve yumurta olgunlaşmasının hem de yumurtlama fonksiyonunun anahtar hormonu.

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Bu hormon, “üreyebilir olmanın göstergesi” ve katılımcı erkekler bu kokuya duyarlılar. Yüksek östrojen seviyesine sahip kadınların kokuları, erkeklere daha cazip geliyor. Erkekler koku yoluyla kadındaki üreme potansiyelini anlayabiliyorlar.”

Çalışmanın tüm sonuçları Milan’da 50. Psikonöroendokrinoloji toplantısında sunuldu.


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Anahtar Kelimeler:
kadın koku üreme potansiyeli

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