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Erkekler ve kadınlar arasındaki 8 temel farklılık

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
İLİŞKİLER HABERLERİ  | 05.12.2018 10:46 | Son Güncelleme

Birçok insan, erkeklerin ve kadınların farklı gezegenlerden olduğunu söylüyor. Bunun gezegenlerle ilgili olduğundan emin değiliz ama farklı olduğumuz birçok noktanın var olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlar birçok açıdan erkeklerden farklıdır ve bu farklılıkların bazıları avantajlıdır bile. Erkek ve kadın dünyaları arasındaki farkları vurgulayan şeyleri sizin için topladık.

Erkekler ve kadınlar arasındaki 8 temel farklılık

ERKEKLER VE KADINLAR FARKLI BİR SIRAYLA GİYİNİR

1

Çok az insan bu gerçeği fark ediyor. Ancak kadınlar önce yukarıdan aşağıya yani gömlek ya da bluzunu sonra pantolonunu giyiyor. Erkeklerse önce çorap, pantolon son olaraksa gömlek ya da tişört giyiyor.

KADINLAR RİSK ALMAYA DAHA AZ EĞİLİMLİDİR

2

Kadınlar her zaman koruyup, kollayan ve bakmakla yükümlü olarak düşünülmüştür. Bu yüzden başkaları için daha fazla endişelenme eğilimleri vardır. Ancak, erkekler risk almaktan hoşlanırlar ve onları durdurabilecek çok az şey vardır. Görsel her şeyi analtıyor.

KADINLAR HAYATLARI BOYUNCA 3 KİLOGRAM RUJ TÜKETİR

3

Kadınların yiyecek ve içecekleriyle beraber rujlarını da yediği bir gerçek. Bilim insanlarının araştırmasına göre hayatları boyunca 3 kilogram yiyor.

KADINLAR BİRAZ MERAKLI OLABİLİR, SORU SORABİLİR

4

Evet, elbette, kadınlar çok meraklıdırlar ve bazen olabildiğince fazla bilgiye sahip olmaları gerekir. Kadınlar iletişim kurmak için günde 20.000 kelime, mimik ve jest kullanırken bu sayı erkeklerde sadece 7.000.

SAÇLAR

8

Kadınların saçları daha sık ve daha dirençlidir. Saç kökleri iki milim daha derinde olduğu için erkeğinki kadar çabuk dökülmez.

RENK ALGILAMALARI

5

Kadınların genlerinden dolayı erkeklerden daha fazla rengi ayırt edebildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu yüzden erkekler bir kadının patlıcan moruyla erik moru arasındaki farkı anlatmaya çalışmasını sinir bozucu bulabilir.

KADINLAR DAHA İYİ KOKU DUYUSUNA SAHİPTİR

6

Kadınların çiçekleri çok sevmesinin nedeni, koku duyularının çok daha gelişmiş olmasıdır. Bunun nedeni, genlerinin kadınları kokuya karşı daha duyarlı hale getirmesidir.

KADIN BEDENİ DAHA SIK DEĞİŞİR

7

Kadın bedeni çok eşsiz. Erkek vücudundan farklı olarak, bir kadının hayatı boyunca birçok kez değişir. Kadın ergenliği, erkek ergenliğinden birkaç yıl önce başlar. Bir kız bir yetişkin olduğunda, kalçaları yuvarlaklaşır. Bu, bir amaç için gerçekleşir - doğum için yeterli alan sağlamak.


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