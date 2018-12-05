Erkekler ve kadınlar arasındaki 8 temel farklılık

ERKEKLER VE KADINLAR FARKLI BİR SIRAYLA GİYİNİR
Çok az insan bu gerçeği fark ediyor. Ancak kadınlar önce yukarıdan aşağıya yani gömlek ya da bluzunu sonra pantolonunu giyiyor. Erkeklerse önce çorap, pantolon son olaraksa gömlek ya da tişört giyiyor.
KADINLAR RİSK ALMAYA DAHA AZ EĞİLİMLİDİR
Kadınlar her zaman koruyup, kollayan ve bakmakla yükümlü olarak düşünülmüştür. Bu yüzden başkaları için daha fazla endişelenme eğilimleri vardır. Ancak, erkekler risk almaktan hoşlanırlar ve onları durdurabilecek çok az şey vardır. Görsel her şeyi analtıyor.
KADINLAR HAYATLARI BOYUNCA 3 KİLOGRAM RUJ TÜKETİR
Kadınların yiyecek ve içecekleriyle beraber rujlarını da yediği bir gerçek. Bilim insanlarının araştırmasına göre hayatları boyunca 3 kilogram yiyor.
KADINLAR BİRAZ MERAKLI OLABİLİR, SORU SORABİLİR
Evet, elbette, kadınlar çok meraklıdırlar ve bazen olabildiğince fazla bilgiye sahip olmaları gerekir. Kadınlar iletişim kurmak için günde 20.000 kelime, mimik ve jest kullanırken bu sayı erkeklerde sadece 7.000.
SAÇLAR
Kadınların saçları daha sık ve daha dirençlidir. Saç kökleri iki milim daha derinde olduğu için erkeğinki kadar çabuk dökülmez.
RENK ALGILAMALARI
Kadınların genlerinden dolayı erkeklerden daha fazla rengi ayırt edebildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu yüzden erkekler bir kadının patlıcan moruyla erik moru arasındaki farkı anlatmaya çalışmasını sinir bozucu bulabilir.
KADINLAR DAHA İYİ KOKU DUYUSUNA SAHİPTİR
Kadınların çiçekleri çok sevmesinin nedeni, koku duyularının çok daha gelişmiş olmasıdır. Bunun nedeni, genlerinin kadınları kokuya karşı daha duyarlı hale getirmesidir.
KADIN BEDENİ DAHA SIK DEĞİŞİR
Kadın bedeni çok eşsiz. Erkek vücudundan farklı olarak, bir kadının hayatı boyunca birçok kez değişir. Kadın ergenliği, erkek ergenliğinden birkaç yıl önce başlar. Bir kız bir yetişkin olduğunda, kalçaları yuvarlaklaşır. Bu, bir amaç için gerçekleşir - doğum için yeterli alan sağlamak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum