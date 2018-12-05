Erkekler ve kadınlar arasındaki 8 temel farklılık

ERKEKLER VE KADINLAR FARKLI BİR SIRAYLA GİYİNİR

Çok az insan bu gerçeği fark ediyor. Ancak kadınlar önce yukarıdan aşağıya yani gömlek ya da bluzunu sonra pantolonunu giyiyor. Erkeklerse önce çorap, pantolon son olaraksa gömlek ya da tişört giyiyor.

KADINLAR RİSK ALMAYA DAHA AZ EĞİLİMLİDİR

Kadınlar her zaman koruyup, kollayan ve bakmakla yükümlü olarak düşünülmüştür. Bu yüzden başkaları için daha fazla endişelenme eğilimleri vardır. Ancak, erkekler risk almaktan hoşlanırlar ve onları durdurabilecek çok az şey vardır. Görsel her şeyi analtıyor.

KADINLAR HAYATLARI BOYUNCA 3 KİLOGRAM RUJ TÜKETİR

Kadınların yiyecek ve içecekleriyle beraber rujlarını da yediği bir gerçek. Bilim insanlarının araştırmasına göre hayatları boyunca 3 kilogram yiyor.

KADINLAR BİRAZ MERAKLI OLABİLİR, SORU SORABİLİR

Evet, elbette, kadınlar çok meraklıdırlar ve bazen olabildiğince fazla bilgiye sahip olmaları gerekir. Kadınlar iletişim kurmak için günde 20.000 kelime, mimik ve jest kullanırken bu sayı erkeklerde sadece 7.000.