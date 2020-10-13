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Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.10.2020 09:15 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Emre Pabuçcu, spermler üzerinde olumlu etkileri olabilecek 8 besin hakkında bilgi verdi.

Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...

Erkeklerde sperm, kadınlarda ise yumurtalık kalitesi üzerine etkili birçok faktör bulunuyor. Genellikle sperm kalitesi, çevresel faktörlerle etkilenen bir yapıya sahiptir. Hava kirliliği, sigara dumanı, aşırı stres gibi etkenler spermlerde hasara yol açabiliyor. Ek olarak varikosel veya hormonal bozukluklar da spermler üzerine olumsuz etki yaratabiliyor. Bunların yanı sıra doğru gıdalarla dengeli beslenme, vücut sağlığı için olduğu kadar sağlıklı nesillerin devamı için de büyük önem taşıyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalar ve bilimsel araştırma sonuçları erkeğin beslenme alışkanlıklarının sperm kalitesini bozduğunu gösteriyor. Sperm kalitesine yaşam biçimi kadar besinler de önemli etki etmektedir. Bazı besinler içerdikleri birtakım vitaminler ve anti-oksidanlar ile sperm kalitesini artırmada önemli rol oyanabiliyor. Ancak bu besinlerin işe yaraması için sürekli olarak değil düzenli olarak tüketilmesi gerekir.

MUZ

Muz, içeriğinde bulunan bromelain enzimi sayesinde sperm kalitesini olumlu yönde etkileyen meyvelerin başında gelmektedir. Doğal bir antienflamatuar olan Bromelin, bu özelliğinin yanı sıra sperm hareketliliğine de katkıda bulunur. Ayrıca vücudun sperm üretme kabiliyetini artıracak C, A ve B1 vitamini içerir.

CEVİZ

Ceviz, omega 3 yağ asitlerinden en zengin olan bitkisel besinler arasında yer alır. Omega 3 yağ asitleri erkek bireylerde testislere kan akışını hızlandırır. Bu sayede sperm üretimini destekler.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, sperm üzerine olumlu etkisi olan besinlerden bir tanesidir. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde sağlık açısından birçok fayda barındıran bitter çikolata, içerisinde L-Arginin HCL adlı bir aminoasit bulundurur. Bu aminoasit meni hacmini artırabilir.

AVOKADO VE KUŞKONMAZ

Enerji kaynağı olarak kullanılan ve aynı zamanda anti-oksidan etkili l'karnitin açısından son derece zengindirler. L karnitin ayrıca balıkta da bol miktarda vardır. Yine enerji kaynağı olarak önem taşıyan L arginin ise yulaf, yer fıstığı, badem, soya fasulyesi, ceviz, süt ürünleri ve kırmızı ette vardır.

KEÇİBOYNUZU

Erkek üreme sağlığı için gereken en önemli minerallerden bir tanesi ise çinkodur. Bol miktarda çinko içeren keçiboynuzu, antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruyucu etki sağlarken aynı zamanda sperm üretiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesini ve sperm sayısının yeteri miktarda olmasını sağlar. Ayrıca keçiboynuzu içerisinde bulunan enzimler sperm ile yumurtanın etkileşimini de kolaylaştırır.

ISPANAK

Spermlerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için vücuda yeterli miktarda folik asit alınması gerekir. Folik asit yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunur ve en önemli kaynaklarından biri de ıspanaktır. Erkeklerde folik asit düzeyinin düşük olması sperm sağlığını bozarak spermlerin yumurtaya ulaşma ve yumurta ile etkileşime girme şansını önemli ölçüde düşürür.

Aynı zamanda sağlıksız spermlerin genetik anlamda da bozukluklar içeriyor olması nedeniyle folik asit düzeyi düşük olan erkeklerde kromozomsal anomalileri bulunan çocuk sahibi olma ihtimali artacaktır. Bu nedenle düzenli ıspanak tüketimi bu vitaminin vücuda yeterli miktarda alınmasını sağlayarak sperm sağlığı, kalitesi ve miktarını olumlu yönde etkiler.

BALIK

Omega 3 yağ asitlerinden zengin olan bir diğer besin ise balıktır. Özellikle somon, uskumru ve hamsi gibi balıklar bol miktarda omega 3 barındırır. Haftada 2-3 kez balık tüketmek kan lipidlerinin dengesinin korunmasını sağlar, kalp ve damar hastalıklarına ve kansere karşı korur. Hem omega 3 içeriğinin yüksek olması, hem de bol miktarda çinko minerali içermesi nedeniyle balık aynı zamanda sperm artırıcı özellik de sağlar.

C, D ve B12 vitaminleri ile demir, bakır, selenyum gibi minerallerden zengin olan balık ve diğer deniz mahsulleri meni hacmini artırırken sperm sağlığı ve kalitesini de olumlu yönde etkiler.

SARIMSAK

Sarımsak, içeriğinde bol miktarda selenyum ve B6 vitamini barındırır. Bu bileşenler vücutta sağlıklı ve yeterli şekilde sperm üretilebilmesi için elzemdir. Bunların yanı sıra sarımsakta bulunan kanı temizleyici ögeler arterlerde kan birikimini önler, testislere giden kan miktarını arttırarak sperm üretiminin en sağlıklı şekilde devam ettirilmesi için gerekli olan ortamı hazırlar.

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