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Erkeklere çok kötü haber: İktidarsızlık haplarındaki korkunç tehlike!

08.04.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında iktidarsızlık olarak bilinen ereksiyon güçlüğü, cinsel isteksizlik gibi sorunlara karşı kullanılan Viagra, Cialis, Levitra ve Spedra gibi ilaçların görme bozukluğuna neden olduğu ortaya çıktı. Düzenli olarak kullanıldığında 3 farklı göz hastalığına neden olabileceği tespit edilen iktidarsızlık hapları, vücudun diğer bölgelerine kan akışını kısıtlayabileceğini ortaya çıkardı.

Erkeklere çok kötü haber: İktidarsızlık haplarındaki korkunç tehlike!

Erkeklerin yaşadığı cinsel sorunların başında cinsel iktidarsızlık ya da ereksiyon güçlüğü gelir. Ereksiyonda zorluk, halk arasında bilinen adıyla cinsel iktidarsızlık sağlıklı bir cinsel ilişki için gerekli penis sertliğinin sağlanamaması veya bu sertliğin devam ettirilememesi olarak tanımlanmaktadır. Erkek cinsel fonksiyon bozukluğu olan iktidarsızlık; libido kaybı olarak bilinen cinsel istek yokluğu, boşalma sorunları, orgazm yokluğu, penis kısalığı, peniste eğrilik gibi farklı sorunları kapsamaktadır.

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Yeni yapılan bir araştırmaya göre cinsel performans artırıcı ilaçların gözde görme kaybı yapabileceği bulgularına ulaştı. Erkekler arasında yaygın olan erektil disfonksiyon hapını düzenli olarak almanın üç ciddi göz rahatsızlığı riskini artırabileceğini buldu. Araştırma; Viagra, Cialis, Levitra ve Spedra gibi ilaçların ayrıca göz problemlerinin potansiyel tetikleyicileri olarak adlandırıldı.

KAN AKIŞININ ARTMASI...

Haplarla cinsel organlara kan akışının artması, uzmanların suçlanabileceğini öne sürdüğü gözlere beslenmesini engelliyor olabilir.

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British Columbia Üniversitesi'nde bir göz doktoru olan baş araştırmacı Dr Mahyar Etminan, görme sorunları geliştiren ilaçları kullanan kişilerin 'tıbbi yardım almaları' gerektiğini söyledi.

KULLANICILARI UYARDILAR

Daily Mail’de yer alan habere göre; Pfizer, Viagra kullanan yaklaşık 100 kişiden birinin 'göz tahrişi, kanlanmış gözler/kırmızı gözler, göz ağrısı, ışık çakmaları görme, görsel parlaklık, ışık hassasiyeti, gözlerde sulanma' yaşadığı konusunda uyarıyor.


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