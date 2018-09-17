Erkeklere müjde! Balık mevsimi geldi spermler hareketlendi

Erkeklerde sperm sayısı ve hareketliliği, doğal yolla gebelik için son derece önemli bir konu. Son yıllarda erkeklerin sperm sayısı giderek düşüyor. Bunun en büyük nedenlerinin başında ise çevresel faktörler geliyor. Yaşam tarzı, beslenme alışkanlığı, stres ve diğer çevresel faktörler sperm kalitesini ve sayısını direkt olarak etkiliyor. Özellikle düzensiz ve sağlıksız beslenme hem sperm sayısı hem de hareketliliği üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Sperm hücrelerinin testislerde üretilmesi yaklaşık 3 aylık bir süreç alıyor. Bu süreçte kişinin kendine dikkat etmesi ile farklar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle sperm kalitesini yükselten vitamin, mineral ve antioksidanlardan oluşan beslenme şekli kısa süre içerisinde önemli gelişmeler elde edilmesini sağlıyor.
Balık Sperm Kalitesinde Çok Etkili
Sperm sayısı ya da hareketliliği az olan kişilere balık tüketmeleri tavsiye ediliyor. Omega 3 açısından son derece zengin olan gıdaların başında gelen balık, kısa süre içerisinde sperm kalitesini bir hayli etkiliyor. Etkilerin kısa sürede elde edilebilmesi için sperm kalitesi düşük olan erkeklere haftada en az 2 ya da 3 gün balık tüketmeleri öneriliyor. Özellikle balıkların daha yağlı oldukları kış aylarında vücuda alınan Omega 3 ve 6 miktarı bu şekilde maksimum seviyeye çıkıyor. Balıkların daha az yağlı olduğu mevsimlerde ise ek olarak ceviz ve semizotu tüketimi vücudun günlük Omega 3 ve 6 ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor.
Omega 3 Açısından Zengin Balıklar
Yağlı balıklar, Omega 3 açısından en zengin balıklar arasında yer almaktadır. Omega 3 sperm kalitesinin yanı sıra kalp ve beyin sağlığını da önemli ölçüde etkilemektedir. Bu balıkların ızgarada ya da fırında pişirilmesi tavsiye edilmektedir. Kızartılmış balıkların ise yararı olduğu kadar zararı da bulunmaktadır. Sperm kalitesini yükseltmek isteyen erkeklerin özellikle somon, orkinos, ringa ve ton balığı gibi soğuk sularda yaşamayı seven balıkları tüketmesi gerekmektedir. Bu balıklar soğuk sularda yaşadıkları için daha yağlı vücutlara sahip olmaktadır. Ayrıca ülkemizde de bolca bulunabilen sardalya da yağ açısından son derece zengin balık çeşitleri arasında yer almaktadır.
Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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