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  4. Erkekleri sarsacak araştırma! Seks hakkında düşündükleriniz tamamen farklıymış

Erkekleri sarsacak araştırma! Seks hakkında düşündükleriniz tamamen farklıymış

18.01.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik mutlu bir birlikteliğin olmazsa olmazı olarak görülüyor. Bu nedenle sıklıkla yaşanan cinsel problemlerin konuşularak veya bir uzmana giderek çözülmesi gerekiyor. Cinselliği olan yaklaşımların benzer olduğu düşünülse de yapılan araştırmalar kadınların ve erkeklerin cinselliğe olan bakış açışlarının tamamen farklı olduğunu buldu.

Erkekleri sarsacak araştırma! Seks hakkında düşündükleriniz tamamen farklıymış

Cinsel ilişkiler hakkında bilinmeyen çok fazla bilgi bulunuyor. Cinselliğin utanç verici bir şey olarak düşünülmesi ve toplumda konuşulmasının ayıp olması bu konu hakkında bilinçlenmeyi önlüyor. Seks üzerine çok çeşitli araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmaların sonucunda fark etmediğimiz şaşırtıcı bilgiler öğrenebiliyoruz.

ARAŞTIRMAYA 2.000 KİŞİ KATILDI

Seks hakkında en çok sevdiğimiz ilk 10 şeyi bulmak için flört sitesi Yasadışı Karşılaşmalar tarafından 2.000 kişiyle yapılan anketin sonuçların kadınların ve erkeklerin farklı düşündüğünü ortaya çıkardı. Araştırmacılar erkeklerden ve kadınlardan seks hakkında en çok neyi sevdiklerini açıklamalarını istedi. Kadınların romantizm arama olasılığının daha yüksek olduğunu ve erkeklerin en çok yeni bir cinsel partner deneyimlemekten heyecan duyduğunu buldu.

SONUÇLAR KADINLAR VE ERKEKLER ARASINDAKİ BÜYÜK FARKLILIKLARI GÖSTERİYOR

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Kadınların en çok zevk aldığı ikinci şey, seksin onları hayatları ve dünyadaki sorunları hakkında endişelenmekten alıkoymasıydı. Üçüncüsü, 'orgazm olduğumda hissettiğim zevk' ve ardından 'seksin harika bir stres atıcı olduğu' gerçeğiydi. Bu arada, ilk karşılaşmalardan sonra erkeklerin bir sonraki favorisi orgazm olduklarında hissettikleri coşkudur. Bulgular hakkında yorum yapan seks ve ilişki uzmanı Jessica Leoni şunları söyledi: "Sonuçlar, erkeklerin ve kadınların seks hakkında en çok keyif aldıkları şeylerde büyük farklılıklar gösteriyor.

ERKEKLER FİZİKSEL TATMİNİ ÖNCELİK OLARAK GÖRÜYOR

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"Pek çok kadın için seks, partnerleriyle bağ kurmanın, ruh hallerini ve özgüvenlerini iyileştirmenin ve stres seviyelerini azaltmanın bir yoludur. "Erkekler seksle ilgili tüm bu şeylere değer verir, ancak fiziksel tatmini önceliklerinin en üstüne koyarlar." Ama mutlu bir seks için iki kişi gerekir ve neyse ki kadın ve erkeklerin başarılı bir ilişki için fiziksel yakınlığın önemi konusunda hemfikir oldukları ortaya çıktı. Anket, kadınların %89'unun ve daha da fazla erkeğin (%92) iyi seksin mutlu bir ilişkinin anahtarı olduğunu söylediğini ortaya koydu. Kadınların üçte ikisi (%64), erkeklerin biraz daha azına (%58) kıyasla cinsel yaşamlarından memnun.

YATAKTA MUTLU OLMAK İÇİN KONUŞMAK GEREKİYOR

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Anket aynı zamanda çuvalın içinde mutlu olmanın önüne geçenleri de ortaya çıkardı. İhtiyaçlarınızı iletmek için kaynar. Kadınların sadece üçte biri (%32) ve benzer sayıda erkek (%31) partnerlerine seks hakkında sevdiklerini söylüyor. Araştırma, hem erkeklerin hem de kadınların yatakta daha mutlu olmanın konuşmakla başladığı konusunda hemfikir olduğunu buldu. Kilit noktalardan biri, çeşitliliğin uzun vadeli ilişkilerin zayiatı olabileceğidir.

CİNSEL YAŞAMI KONUŞARAK İYİLEŞTİREBİLİRSİNİZ

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Leoni, "Seks genellikle rutin bir hal alabiliyor. Çiftler hep aynı şeyleri, aynı zamanda ve aynı yerde yapıyor." On kadından sekizi (%82) ve erkeklerin dörtte üçü (%74) seks hakkında daha fazla konuşurlarsa ve partnerlerine en çok neyi arzuladıklarını söylerlerse cinsel yaşamlarının iyileşebileceğini söylediler.

KADINLARIN SEKS HAKKINDA SEVDİĞİ İLK 10 ŞEY

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  1. Hemen ardından romantik bir telaş hissediyorum
  2. Hayatımda ve dünyada ters giden her şeyden mükemmel bir şekilde uzaklaşma
  3. Orgazm olduğumda hissettiğim keyif
  4. Harika bir stres atıcıdır
  5. Yeni partnerle seks heyecanı
  6. Ruh halimi iyileştirir
  7. Oral seks
  8. Özgüvenimi artırıyor
  9. Eşimle öpüşme ve yakınlaşma
  10. Ön Sevişme

ERKEKLERİN SEKS HAKKINDA SEVDİĞİ İLK 10 ŞEY

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  1. Yeni bir partnerle ilk seks
  2. Orgazm olduğumda hissettiğim mutluluk hissi
  3. Çıplak kadın vücudunu görmenin heyecanı
  4. Sonrasında kendimi daha rahat hissetmemi sağlıyor
  5. Eşimle bağ kurmanın harika bir yolu
  6. Uyumama yardımcı oluyor
  7. Ruh halimi iyileştirir
  8. Harika bir stres atıcıdır.
  9. Meme ucu ve göğüs oyunu
  10. Partnerimi soymak
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