Erkekleri sarsacak araştırma! Seks hakkında düşündükleriniz tamamen farklıymış

Cinsel ilişkiler hakkında bilinmeyen çok fazla bilgi bulunuyor. Cinselliğin utanç verici bir şey olarak düşünülmesi ve toplumda konuşulmasının ayıp olması bu konu hakkında bilinçlenmeyi önlüyor. Seks üzerine çok çeşitli araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmaların sonucunda fark etmediğimiz şaşırtıcı bilgiler öğrenebiliyoruz.
Seks hakkında en çok sevdiğimiz ilk 10 şeyi bulmak için flört sitesi Yasadışı Karşılaşmalar tarafından 2.000 kişiyle yapılan anketin sonuçların kadınların ve erkeklerin farklı düşündüğünü ortaya çıkardı. Araştırmacılar erkeklerden ve kadınlardan seks hakkında en çok neyi sevdiklerini açıklamalarını istedi. Kadınların romantizm arama olasılığının daha yüksek olduğunu ve erkeklerin en çok yeni bir cinsel partner deneyimlemekten heyecan duyduğunu buldu.
Kadınların en çok zevk aldığı ikinci şey, seksin onları hayatları ve dünyadaki sorunları hakkında endişelenmekten alıkoymasıydı. Üçüncüsü, 'orgazm olduğumda hissettiğim zevk' ve ardından 'seksin harika bir stres atıcı olduğu' gerçeğiydi. Bu arada, ilk karşılaşmalardan sonra erkeklerin bir sonraki favorisi orgazm olduklarında hissettikleri coşkudur. Bulgular hakkında yorum yapan seks ve ilişki uzmanı Jessica Leoni şunları söyledi: "Sonuçlar, erkeklerin ve kadınların seks hakkında en çok keyif aldıkları şeylerde büyük farklılıklar gösteriyor.
"Pek çok kadın için seks, partnerleriyle bağ kurmanın, ruh hallerini ve özgüvenlerini iyileştirmenin ve stres seviyelerini azaltmanın bir yoludur. "Erkekler seksle ilgili tüm bu şeylere değer verir, ancak fiziksel tatmini önceliklerinin en üstüne koyarlar." Ama mutlu bir seks için iki kişi gerekir ve neyse ki kadın ve erkeklerin başarılı bir ilişki için fiziksel yakınlığın önemi konusunda hemfikir oldukları ortaya çıktı. Anket, kadınların %89'unun ve daha da fazla erkeğin (%92) iyi seksin mutlu bir ilişkinin anahtarı olduğunu söylediğini ortaya koydu. Kadınların üçte ikisi (%64), erkeklerin biraz daha azına (%58) kıyasla cinsel yaşamlarından memnun.
Anket aynı zamanda çuvalın içinde mutlu olmanın önüne geçenleri de ortaya çıkardı. İhtiyaçlarınızı iletmek için kaynar. Kadınların sadece üçte biri (%32) ve benzer sayıda erkek (%31) partnerlerine seks hakkında sevdiklerini söylüyor. Araştırma, hem erkeklerin hem de kadınların yatakta daha mutlu olmanın konuşmakla başladığı konusunda hemfikir olduğunu buldu. Kilit noktalardan biri, çeşitliliğin uzun vadeli ilişkilerin zayiatı olabileceğidir.
Leoni, "Seks genellikle rutin bir hal alabiliyor. Çiftler hep aynı şeyleri, aynı zamanda ve aynı yerde yapıyor." On kadından sekizi (%82) ve erkeklerin dörtte üçü (%74) seks hakkında daha fazla konuşurlarsa ve partnerlerine en çok neyi arzuladıklarını söylerlerse cinsel yaşamlarının iyileşebileceğini söylediler.