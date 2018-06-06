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Erkeklerin kabusu: Meme büyümesi!

Op. Dr. Alper Tuncel Op. Dr. Alper Tuncel
GENEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, erkekleri sosyal çevreden soyutlayıp yaşam kalitesini düşüren jinekomasinin tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Erkeklerin kabusu: Meme büyümesi!

Jinekomasti bebeklik, ergenlik ve yaşlılıkta doğaldır ancak genç ve yetişkinlik dönemlerinde meydana geldiğinde ise anormal olarak kabul edilmektedir. Jinekomastinin görülmesinin sebebi hormonaldir. Östrojen ve androjen hormonları arasındaki dengenin yitirilmesi ile beraber jinekomasti ortaya çıkmaktadır. Jinekomasti genel olarak her iki tarafta da meydana gelmektedir. Jinekomasti sadece memede büyüme değil aynı zamanda hassasiyet ve ağrı da yapar. Özellikle genç erkeklerde meydana gelen bu durum sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal zararlar da verir. Erkeklerin birçoğu jinekomasti yüzünden denize girmeye bile çekinmektedir. Çekingenlik ve içe kapanıklığa da neden olan bu durum önlenmediğinde daha ciddi psikolojik problemlere de yol açabilmektedir.

Jinekomasti Türleri

Jinekomasti glandüler, mikst ve lipomatöz olmak üzere üç farklı türe sahiptir. Glandüler tipte jinekomasti meme dokusunun artışıdır. Bu durumda kadınsı meme dokusu görülür. Lipomatöz jinekomasti ise halk arasında yalancı jinekomasti olarak da bilinmektedir. Bu jinekomasti türünde sadece memede yer alan yağ dokusunun artışı görülmektedir. Üçüncü ve son tür olan mikst jinekomasti de ise hem meme dokusunun hem de yağ dokusunun artışı görülmektedir. Mikst jinekomasti aynı zamanda en çok görülen jinekomasti türüdür.

Tedavi Yöntemi

Jinekomastinin her ne kadar ilaçla tedavisi olsa da bu hormonal bir durum olduğu için büyük yan etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle jinekomasti de tek tedavi yöntemi ameliyat olarak görülmektedir. Cerrahi operasyon ile meme dokusunda büyümeye neden olan yağ dokusu liposuction yöntemi ile alınmaktadır. Liposuction uygulamasında kullanılacak olan kanüllerin girebileceği kadar bir delik açılır ve tüm işlem buradan gerçekleştirilir. Herhangi bir kesi açılmadığı için açılan delikler tek bir dikiş ile kapatılabilir. Jinekomastinin türüne göre meme glandı da operasyonlarda alınabilmektedir. Meme glandının çıkarılması için memenin koyu kısmı ile cildin birleşim bölgesine kesi açılmaktadır. Ayrıca memenin aşırı büyüdüğü durumlarda ortaya çıkacak olan deri fazlasının da alınması gerekmektedir. Jineakomasti operasyonlarında lazer lipoliz gibi yeni ve gelişmiş yöntemler de kullanılabilmektedir. Operasyon sonrasında sadece 2-3 milimetre büyüklüğünde kanüllerin girmesi için açılan deliklerin izi görülebilir. Bu izler zaman içerisinde gözle görülemeyecek hale gelmektedir.

Op. Dr. Alper Tuncel
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
www.dralpertuncel.com
https://www.instagram.com/dralpertuncel

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