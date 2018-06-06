Erkeklerin kabusu: Meme büyümesi!

Jinekomasti bebeklik, ergenlik ve yaşlılıkta doğaldır ancak genç ve yetişkinlik dönemlerinde meydana geldiğinde ise anormal olarak kabul edilmektedir. Jinekomastinin görülmesinin sebebi hormonaldir. Östrojen ve androjen hormonları arasındaki dengenin yitirilmesi ile beraber jinekomasti ortaya çıkmaktadır. Jinekomasti genel olarak her iki tarafta da meydana gelmektedir. Jinekomasti sadece memede büyüme değil aynı zamanda hassasiyet ve ağrı da yapar. Özellikle genç erkeklerde meydana gelen bu durum sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal zararlar da verir. Erkeklerin birçoğu jinekomasti yüzünden denize girmeye bile çekinmektedir. Çekingenlik ve içe kapanıklığa da neden olan bu durum önlenmediğinde daha ciddi psikolojik problemlere de yol açabilmektedir.

Jinekomasti Türleri

Jinekomasti glandüler, mikst ve lipomatöz olmak üzere üç farklı türe sahiptir. Glandüler tipte jinekomasti meme dokusunun artışıdır. Bu durumda kadınsı meme dokusu görülür. Lipomatöz jinekomasti ise halk arasında yalancı jinekomasti olarak da bilinmektedir. Bu jinekomasti türünde sadece memede yer alan yağ dokusunun artışı görülmektedir. Üçüncü ve son tür olan mikst jinekomasti de ise hem meme dokusunun hem de yağ dokusunun artışı görülmektedir. Mikst jinekomasti aynı zamanda en çok görülen jinekomasti türüdür.