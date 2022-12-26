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Erkeklerin mutlaka göz atması gereken 2022 yılının en iyi ayakkabı modelleri

23.12.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakkabılar kombinlerin önemli birer parçası olsa da aslında bundan çok daha fazlası. İyi ve kaliteli bir ayakkabı; sadece şık olmanıza değil, ayaklarınızın gün boyu rahat etmesine de yardımcı olur. Siz de hem şık hem rahat ayakkabı modelleri arıyorsanız gelin, 2022'nin en sevilen en iyi erkek ayakkabı modellerine birlikte göz atalım!

Erkeklerin mutlaka göz atması gereken 2022 yılının en iyi ayakkabı modelleri

İçindekiler

  • 1. Zorlu arazi şartlarına bile uygun: Adidas Terrex Trailrider Koşu Ayakkabısı
  • 2. Güçlü görünüm, modern tasarım: Columbia Newton Ridge Plus 2 Yürüyüş Ayakkabısı
  • 3. Şık ve rahat: Under Armour UA Charged Commit TR 3 Training Ayakkabısı
  • 4. Kuş kadar hafif: Salomon Speedcross 4 Koşu Ayakkabısı
  • 5. Tam bir çevreci: Adidas Response Erkek Ayakkabı
  • 6. Mükemmel konfor: Skechers Burns Agoura Spor Ayakkabı
  • 7. Uzun mesafelere meydan okuyun: Under Armour Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı
  • 8. Asla eskimeyen tasarım: Caterpillar Colorado Sundance Nubuk Deri Erkek Bağcıklı Ayakkabı
  • 9. Hakiki deri bir model arayanlara: Nike Air Max Ltd 3 Koşu Ayakkabısı
  • 10. Akıllı iç tabanıyla: Skechers Selmen Cormack Erkek Spor Ayakkabısı
  • 11. Modern görünüm: Bruno Marc Chukka Desert Boots

Yürüyüş, koşu ve futbol gibi aktivitelerin yanı sıra günlük kullanım için de kaliteli ayakkabılar tercih etmek gerekiyor. Bu sayede hem şık bir görünüm yakalamak hem rahatlığın keyfini çıkarmak mümkün oluyor. Siz de spor ayakkabıdan bota, yılın en iyi ayakkabılarını merak ediyor olabilirsiniz. Öyleyse 2022'nin en iyi erkek ayakkabı markaları sıralamasını keşfetmeye ne dersiniz?

1. Zorlu arazi şartlarına bile uygun: Adidas Terrex Trailrider Koşu Ayakkabısı

Erkek kullanıcıların mutlaka göz atması gereken 2022 senesinin en iyi ayakkabı modelleri listesi

Adidas, Terrex Trailrider Koşu Ayakkabısı modelinde, zorlu arazi şartlarında bile rahatlığından ödün vermek istemeyen kullanıcıları hedeflemiş. Model, Lightstrike sönümleme teknolojisi sayesinde ayağınızı çarpmalara karşı koruyor. Aynı zamanda continental kauçuk kompozit tabanı sayesinde en zorlu zeminlere bile ultra yapışma sağlıyor. Bu sayede ıslak ve kaygan zeminlerde dahi ultra güvenli bir yürüyüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Adidas Terrex Trailrider için 2022'nin en iyi erkek ayakkabısı modellerinden biri desek yanılmış olmayız. Siz de modeli ister günlük kullanımda ister spor yaparken keyifle kullanabilirsiniz.

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2. Güçlü görünüm, modern tasarım: Columbia Newton Ridge Plus 2 Yürüyüş Ayakkabısı

Erkek kullanıcıların mutlaka göz atması gereken 2022 senesinin en iyi ayakkabı modelleri listesi

Türkiye'nin en iyi erkek ayakkabı markalarından birine listemizde yer vermesek olmazdı! Columbia Newton Ridge Plus 2 Yürüyüş Ayakkabısı, son derece şık ve güçlü bir görünüme sahip. Su geçirmez özelliği sayesinde en yoğun yağışlarda bile ayaklarınızı kuru tutabilecek bir yapıya sahip. Aynı zamanda hafif Techlite ara tabanıyla oldukça konforlu bir kullanım sunuyor. Spor görünümüyle beğeni kazanan model, spor ayakkabı rahatlığında ve su geçirmeyen bir bot arayanlar için çok iyi bir seçenek. Modelin siyahtan açık kahveye, koyu kahveden kestaneye yedi farklı renk alternatifi bulunuyor. Siz de zevkinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

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3. Şık ve rahat: Under Armour UA Charged Commit TR 3 Training Ayakkabısı

Erkek kullanıcıların mutlaka göz atması gereken 2022 senesinin en iyi ayakkabı modelleri listesi

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Under Armour UA Charged Commit TR 3 Training Ayakkabısı, fileli yüzeyi sayesinde ayakların nefes almasını sağlıyor. Ayrıca Charged Cushioning teknolojisiyle geliştirilmiş orta tabanı sayesinde darbeyi tamamen emerek ayaklarınızı koruyor. Bu sayede en zorlu aktiviteler sonrasında bile ayaklarınızın yorulmasının önüne geçiyor. Erkek fitness ayakkabısı tavsiyesi arayanlar için ideal olan model; siyah, kırmızı, Royal White ve beyaz renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Size de zevkinize uygun rengi seçtikten sonra ayakkabının şıklığının ve rahatlığının keyfini çıkarmak kalıyor.

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4. Kuş kadar hafif: Salomon Speedcross 4 Koşu Ayakkabısı

Erkek kullanıcıların mutlaka göz atması gereken 2022 senesinin en iyi ayakkabı modelleri listesi

Salomon Speedcross 4 Koşu Ayakkabısı, özellikle koşucular için tasarlanmış bir ayakkabı modeli. Numarasına göre 260 ila 300 gram aralığında değişen ağırlığıyla ayağınızda bir ayakkabı olduğunu size unutturacak nitelikte. Hem salon hem outdoor aktiviteler için tercih edebileceğiniz model, iç ve dış zeminde oldukça iyi bir tutuş sağlıyor. Üstelik Wet Traction Contagrip uzun ömürlü tabanı sayesinde özellikle ıslak ve nemli arazi şartlarında kusursuz bir tutuşa sahip. Salomon'un hemen hemen her modelinde kullandığı Quicklace bağcık saklama sistemi bu modelde de bulunuyor.

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5. Tam bir çevreci: Adidas Response Erkek Ayakkabı

Erkek kullanıcıların mutlaka göz atması gereken 2022 senesinin en iyi ayakkabı modelleri listesi

En iyi erkek spor ayakkabı markalarından birisi olan Adidas, Response Erkek Ayakkabı modelini geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiyor. Model, nefes aldıran fileli yapısı sayesinde en sıcak günlerde bile ayağınızı ferah tutmayı başarır. Ayakkabının enerji dönüşümü sağlayan yastıklaması her adımda yay etkisi yaratarak sizi destekler. Hem spor hem şık bir görünüme sahip olan model, bu özellikleriyle her kullanıcıya hitap etmeyi başarabilecek türden bir ayakkabı. Modelin hem günlük hem yürüyüş, koşu, fitness gibi sporlar için kullanıma uygun olduğunu söylemek mümkün.

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6. Mükemmel konfor: Skechers Burns Agoura Spor Ayakkabı

Erkek kullanıcıların mutlaka göz atması gereken 2022 senesinin en iyi ayakkabı modelleri listesi

Skechers Burns Agoura Spor Ayakkabı, kullanıcılarına gerçek anlamda konfor sağlamayı vadeden bir model. Ayakkabının saya kısmında nefes aldıran örgü kumaş kullanılmış. Bu sayede ayaklarınız her daim ferah ve kuru kalıyor. Aynı zamanda ayakkabının iç tabanında Memory Foam özellikli köpük taban kullanılmış. Böylece iç taban, ayağınızın şeklini alıyor ve bu şekli koruyarak her kullanımda iyi bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Modelin bu özellikleriyle rakiplerinden bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Ayakkabıyı, şık tasarımı sayesinde sportif kombinlerinizi tamamlamak için kullanabilirsiniz.

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7. Uzun mesafelere meydan okuyun: Under Armour Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

Erkek kullanıcıların mutlaka göz atması gereken 2022 senesinin en iyi ayakkabı modelleri listesi

Under Armour Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı, oldukça hafif ve esnek yapısıyla beğeni kazanıyor. Ayakkabının dış yüzünde yoğun miktarda file kullanılmış, böylece ayakkabının nefes alabilmesi sağlanıyor. Under Armour, bu modelde Charged Cushioning teknolojisini kullanılmış. Böylece koşu sırasında oluşabilecek darbelere karşı üstün koruma sağlıyor. Model, rahat ve darbe emici yapısıyla kilometrelerce koşsanız bile yorulmanızı önlüyor. Uzun koşular ve yürüyüşler için uygun bir spor ayakkabı arıyorsanız bu modeli değerlendirebilirsiniz. Modelin dokuz farklı renk seçeneğinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

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8. Asla eskimeyen tasarım: Caterpillar Colorado Sundance Nubuk Deri Erkek Bağcıklı Ayakkabı

Erkek kullanıcıların mutlaka göz atması gereken 2022 senesinin en iyi ayakkabı modelleri listesi

Caterpillar Colorado Sundance Nubuk Deri Erkek Bağcıklı Ayakkabı, yıllara meydan okuyan bir ayakkabı modeli. Zamansız tasarımı ve dayanıklı yapısı sayesinde ayakkabıyı yıllarca kullanmanız mümkün. Model; oldukça kalın bir dış tabana sahip, böylece kış aylarında zeminden gelebilecek soğuğun ayaklarınıza ulaşmasını engelliyor. Dış yüzeyi tamamen deri olan model, nefes aldıran bir yapıya sahip. Bu sayede ayaklarınızın terlemesini de önlüyor. Siz de yıllara meydan okumak isterseniz eskimeyen tasarımı ve sağlam yapısıyla bu modeli tercih edebilirsiniz.

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9. Hakiki deri bir model arayanlara: Nike Air Max Ltd 3 Koşu Ayakkabısı

Erkek kullanıcıların mutlaka göz atması gereken 2022 senesinin en iyi ayakkabı modelleri listesi

Nike Air Max Ltd 3 Koşu Ayakkabısı, aslında bir arazi koşu ayakkabısı olarak tanımlanıyor ancak oldukça şık görünüşü sayesinde günlük kullanımda da tercih edilebilecek türden bir ayakkabı. Ayakkabının üst kısmında hakiki ve sentetik deriden oluşan detaylar yer alıyor. Air Max serisinin klasik hâline gelmiş hava tabanları ayakkabıya oldukça yakışmış. Model, bu sayede şık bir görünüme ve rahat bir yapıya kavuşuyor. Aynı zamanda yüksek bilek yapısı sayesinde ayak bileklerini rahatça kavrıyor. Siz de Air Max serisini seviyorsanız bu modeli kaçırmamalısınız.

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10. Akıllı iç tabanıyla: Skechers Selmen Cormack Erkek Spor Ayakkabısı

Erkek kullanıcıların mutlaka göz atması gereken 2022 senesinin en iyi ayakkabı modelleri listesi

Skechers Selmen Cormack Erkek Spor Ayakkabısı, Memory Foam iç tabana sahip modellerden biri. Ayakkabının göze çarpan bir diğer özelliği ise su geçirmez olması. Sayasında kullanılan deri, atletik file ve sentetik malzemeler sayesinde su geçirmeyen ve hava akışını kısıtlamayan bir yapıya sahip. Ayrıca sayasında kullanılan malzemeler, ayakkabıya temas eden suyun yüzeyden dışarıya doğru dağılmasını sağlıyor. Ayakkabı, her ne kadar outdoor bir model olarak satışa sunulsa da konforlu ve su geçirmez bir model arayanlar için şehir hayatında da güçlü bir tercih.

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11. Modern görünüm: Bruno Marc Chukka Desert Boots

Erkek kullanıcıların mutlaka göz atması gereken 2022 senesinin en iyi ayakkabı modelleri listesi

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Dış kısmında yumuşak poliüretan ve süet kullanılan Bruno Marc Chukka Desert Boots, farklı tarzlardaki kombinlerinizi tamamlamak için birebir. Botları şık ve modern görünümüyle dilerseniz takım elbisenizle bile giyebilirsiniz. Model, TPR dış tabanı sayesinde uzun ömürlü kullanım ve ıslak zeminde dahi iyi bir tutuş sunuyor. İç tabanda yumuşak poliüretan kaplamalı lateks ve yumuşak astar kullanılmış. Bu sayede ayaklarınız her adımda konforu hissedecek. Ürünün hem şıklığına hem rahatlığına bayılacaksınız, bizden söylemesi!

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