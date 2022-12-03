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Adeta favori ayakkabınız haline gelecek rahat ve gösterişli bot modelleri

02.12.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalar soğumaya başladığında en sık kullandığınız ürünlerden biri muhtemelen botlar. Kış boyunca soğuklardan, yağmurlu ve karlı havalardan sizi koruyup ayaklarınızı sıcacık tutacak ve favori ayakkabınız hâline gelecek, birbirinden rahat ve şık bot modellerini sizler için listeledik! Siz de kombinlerinize eşlik edecek, birbirinden farklı renk ve özellikteki kadın ve erkek botlarını inceleyebilir, dilediğinizi satın alabilirsiniz.

Adeta favori ayakkabınız haline gelecek rahat ve gösterişli bot modelleri

Soğuk havalarda kullanmak için bot arıyor ancak birçok seçeneğin arasında seçmekte zorlanıyorsanız listemize göz atmanın tam zamanı! Botlarınızı seçerken soğuğa ve suya dayanıklı olması, tabanının kaydırmaz özelliğe sahip olması, ayak yapınızın şeklini alması, ince tabanlı veya kalın tabanlı olması gibi birçok seçeneği gözden geçirebilir ve size en uygun bot modelini seçebilirsiniz. İşte, birbirinden kaliteli kadın ve erkek botları...

1. O bir klasik: Neoeker Kışlık Astarlı Kısa Çizme

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Dayanıklı ve kaymaz tabanlı Neoeker Kışlık Astarlı Kısa Çizme, soğuk havalarda ayaklarınızı sıcacık tutmak için tasarlanır. Kayma yapmayan kauçuk tabanı sayesinde yürüyüş kolaylığı sağlayan ayakkabı, size sağlam ve konforlu bir yürüyüş sunar. Kolayca giyilebilen ve nefes alabilen yapısı sayesinde ayaklarınızı sıcak ve kuru tutan botları gündelik hayatta dilediğiniz kombinle kullanabilirsiniz.

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2. Ayaklarınızın ıslanma derdine son: Timberland White Ledge Mid Su Geçirmez Chukka Erkek Bot

Adsız tasarım - 2022-12-02T142628.404

Timberland White Ledge Mid Su Geçirmez Erkek Bot, tüm dış mekân aktivitelerinizde kullanabilmeniz için tasarlanır. Yüksek kaliteli, su geçirmez, deri üst malzemesi sayesinde yağmurlu ve karlı havalarda ayaklarınız ıslanır diye endişelenmeyin! Botlar, mühürlü su geçirmez üst malzemeye sahip olduğu için karda kışta rahatlıkla kullanılabilir. Timberland ile ayaklarınız kış boyu güvende olacak.

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3. Yürüyüşler onunla güzel: Defacto Erkek Discovery Lisanslı Trekking Outdoor Bot

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Defacto Erkek Discovery Lisanslı Trekking Outdoor Bot, soğuk kış günlerinde ayaklarınızı sıcak tutar. Yüksek tabanlı yapısı konfor sunarken bağcıklı tarzda tasarlanmış modeli spor bir görünüm yakalamanızı sağlar. Mevsimin soğuk günlerinde kullanmaktan vazgeçmeyeceğiniz botlarla rahat bir yürüyüş keyfi yapabilirsiniz. Trekking ayakkabısı olarak dizayn edilen botlar %50 tekstil materyali, %50 poliüretan içeriğe sahiptir.

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4. Konfora önem verenlere: Skechers Kadın Trego Rocky Dağ Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2022-12-02T142757.395

Skechers Trego Rocky Dağ Yürüyüş Ayakkabısı ile şıklığı ve konforu bir arada yaşayın. Su geçirmez yapısı sayesinde ekstra rahatlık sunan Skechers Relaxed Fit Kadın Bot, gri ve pembe renk seçenekleri ile farklı zevklere hitap eder. Bilek yüksekliğinde yapılan tasarımı ile ayaklarınızı sıcak tutar ve yürüyüş rahatlığı sunar. Dış katmanı ise süet, sentetik ve file üst malzemeden yapılır.

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5. Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz: Columbia Kadın Slopeside Peak Luxe Kışlık Bot

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Columbia Kadın Slopeside Peak Luxe Kışlık Bot Omni-Tech teknolojisi ile üretilen özelliği sayesinde su geçirmez ve nefes alabilen malzeme ile tasarlanır. Omni Heat Infinity yansıtıcı astar ile ayaklarınızın daha fazla sıcak kalmasını sağlar. Uzun süreli konfor vadeden botlar aynı zamanda Omni-Grip aşınmaya dayanıklı çekiş lastiğine sahip. En iyi outdoor markalardan olan Colombia ile ayaklarınız kış boyunca sıcacık kalır.

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6. Şık kombinlerinize eşlik etsin: Slazenger Habib Outdoor Erkek Bot

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Slazenger Habib Outdoor Erkek Bot, şık tasarımı ile göz zevkinize hitap eder. Termo kauçuk tabanı sayesinde soğuğu keserek ayaklarınızın sıcacık kalmasını sağlar ve konforlu bir kullanım sunar. Slazenger botları gündelik hayatınızın her anında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bağcıklı modeli, spor şık bir stil yaratırken kauçuk ve tırtıklı yapıdaki tabanı, yürüyüş yaparken kaymanızı engeller.

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7. Columbia Erkek Fairbanks Omni-Heat Ankle Bot ile ayaklarınız sıcak ve güvende

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Columbia Erkek Fairbanks Omni Heat Ankle Bot, kauçuk tabanı sayesinde rahat bir yürüyüş deneyimi sağlar. Tırtıklı yapısı ile yağışlı havalarda kaymayı engeller ve size sağlam adımlar vadederek güvende olmanızı sağlar. Bağcıklı özelliği ile şık görünür ve günlük kombinlerinize eşlik eder. Soğuk havalarda ayaklarınızı sıcacık tutan bot ile kış aylarını konforlu geçirebilirsiniz.

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8. Nefes alabilen yapısı ile ekstra konfor sunar: Merrel Erkek Moab 2 Mid Gtx Trekking ve Yürüyüş Botu

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GORE-TEX teknolojisi ile tasarlanan Merrel Erkek Moab 2 Mid Gtx Trekking ve Yürüyüş Botu, size olağanüstü nefes alabilirlik ve su geçirmezlik özelliği sunar. Kinetic Fit Modern çıkarılabilir iç tabanı, orta destek için güçlendirilmiş topuk yastıklama ve topukta hava yastığına sahip EVA köpük orta taban içeren botlar, darbeleri emer. Kışın tüm mevsimsel etkilerine karşın her zaman rahat olabilmek için Merrel botlara bir şans verebilirsiniz.

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9. Streç bot tercih edenlerin seçimi: Skechers On The Go Joy Bundle Up Kadın Ayakkabı

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Günlük kullanıma uygun Skechers On The Go Joy Bundle Up Kadın Ayakkabı, modern tasarımı ve rahatlığıyla öne çıkar. İçinin kürklü olması gün boyu ayaklarınızın sıcak kalmasını sağlarken, tabanındaki 5GEN® orta taban yastığı da konforu sonuna kadar hissetmenize yardımcı olur. Dört farklı renk seçeneğine sahip olan bu model, daha dengeli ve destekli bir yürüyüş için mutlaka tercih edilmeli.

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10. Rengi ile gönlünüzü kazanacak: Moosefield Hakiki Deri Özel Tasarım Bej Kadın Bot

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Moosefield Hakiki Deri Özel Tasarım Bej Kadın Bot, şık görünümü ile gözlerinizi kamaştırır. Kalın ve tırtıklı tabanı yürüyüş kolaylığı sağlar. Pek çok kombininize eşlik edebilecek bu bot ile farklı stiller yakalayabilirsiniz. Kaliteli gerçek deri malzemeden üretilen botlar uzun yıllar kullanılabilir. Siz de soğuk kış günlerinde giymek için Moosefield Hakiki Deri Özel Tasarım Bej Kadın Bot'u tercih edebilirsiniz.

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