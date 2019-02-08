Erkeklerin sadece yarısı öpücüğü aldatma sayıyor

Aldatma her kişi için farklı şey ifade ediyor. BBC Radio 5'in 2000'den fazla kişinin katıldığı ankette şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada kadınların yüzde 75’i öpüşmeyi aldatmak olarak kabul ederken, erkeklerin yarısının başkasıyla öpüşmeyi aldatmaktan saymadığı ortaya çıktı.

Araştırmada İngilizlerin sadece yüzde 40'ının çöpçatan uygulamalarını kullanmasına göz yumduğunu fakat yüzde 91'inin partneri dışında biriyle cinsel ilişkide bulunmadığı konusunda hem fikir olduğu gözlemlendi.

Araştırmada ayrıca yetişkinlerin neredeyse yüzde 60'ının cinsel performansından genellikle emin olduğu tespit edildi. Fakat ankete katılanların sadece yarısı cinsel ilişki sırasında zevk aldığını söyledi.

Ayrıca kadınlar %75 oranında sanal seksi aldatmaktan sayıyorlar. Hatta kadınların %40'ı, arkadaş bulma uygulamalarında dolaşmayı bile aldatmak olarak değerlendiriyor. Konu sanal sekse geldiğinde ise yine erkeklerin %50'si sevgilisini aldattığını düşünmüyor.

Ankete katılan insanların %52'si cinsel hayatından memnun olduğunu ve nasıl bir cinsel birliktelik istediklerini rahatça konuşabildiklerini söylüyor.

"Cinsel birlikteliği engelleyen en büyük sorun nedir?" sorusuna ise katılımcıların %45'i stres dedi.



