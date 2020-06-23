Erkeklerin Yatakta Karşı Koyamadığı 10 Şey

Biz kadınlar, yatakta en iyisini isteriz. Tabii en iyisini alabilmek için de en iyisini sunmamız gerek. Erkekler, kendilerini orgazma ulaştıran kadınları tanrıça olarak görürler. Erkeklerin tanrıçası olmak da alelade bir yatak odası hikayesi olarak kalmak da bizim elimizde yani. Biz kadınların dedikodu malzemesi olan yatak odası tüyolarını sizler için erkekler sekste nelerden hoşlanır rehberinde derledik. Utanmayın kızlar; hepimiz iyi bir seks deneyimini sonuna kadar hak ediyoruz. 1. İlk adım için beklemeyin Konu seks olunca biz kadınlar, erkeklere göre biraz daha çekingeniz. En azından erkekler böyle düşünüyorlar. Bu yüzden sevişmek için ilk adımı sizin atmanız partnerinizi oldukça şaşırtacaktır. Üstelik ilk adımı atmanız için yatağa girmeye beklemenize gerek yok! Günün herhangi bir saati erkeğinizi şaşırtarak onu aniden yatağa atabilirsiniz. Ayrıca seks öncesi de partnerinizi şaşırtmamanız için hiçbir sebep yok! Çalışan bir partnere sahipseniz, gün içinde ona küçük ipuçları içeren mesajlar atabilirsiniz. "Akşam seks var!" mesajı erkeğinizin hoşuna gidecek, yanınıza gelmeyi iple çekecektir.

2. Ön sevişmeden vazgeçmeyin İtiraf etmeseler de erkeklerin birçoğu, sekste en çok ön sevişme kısmını seviyorlar. Tanıştıralım, seksin zevk kodu; ön sevişme. Ayrıca bilimsel olarak yapılan araştırmalara göre de seksin en zevk veren kısmı ön sevişmeymiş. Bu yüzden ön sevişme ne kadar iyi ise, seks de bir o kadar iyi geçecek demektir! Ön sevişmeyi uzun tutmaktan kaçınmayın, bu durumun erkeğinizin de hoşuna gittiğini sık sık kendinize hatırlatın. Hatta ön sevişme boyunca ona yapacağınız küçük hamleler ile zevk alımını artırabilir, seksi zevkle beklemesine sebep olabilirsiniz! 3. Onunla konuşmayı ihmal etmeyin Erkekleri en çok baştan çıkaran adımlardan biri seks sırasında onunla konuşmaktır. Birçok erkek seks sırasında ismiyle hitap edilmesinden çok hoşlanıyor. Yatakta partnerinizle yaptığınız konuşmanın frekansı da oldukça önemli bir detay. Özetle, erkeğinize fısıldayın! Seks sırasında partnerinizle konuşmayı, ona fısıldamayı ihmal etmeyin. Fısıldamak kadar neler fısıldadığınız da önemli bir konu. Size üç adımda fısıldamanın inceliklerini sunuyoruz! Ve karşınızda fısıldamanın ilk inceliği; terbiyesizce fısıldamak! Biz kadınlar biliyoruz ki, seks dışında her birimiz birer prensesiz! Ama yatakta bırakın da içinizdeki seks tanrıçası ortaya çıksın! Seks sırasında utanmanızı gerektiren hiçbir durum yok. Bu yüzden partnerinizle fısıldaşırken terbiyesiz olun. Bu terbiyesizlik erkeklerin yatakta sevdiği en önemli detaylardan biri.

Fısıldamanın ikinci inceliği ise, partnerinize sekste ne istediğinizi fısıldamak. Utanmayın, fısıldayın! Seksin nasıl devam etmesini istediğinizi, ona nelerden hoşlandığınızı anlatın. Bu durum hem kontrolün partnerinizde kalmasını sağlayacak, hem de ona seksten zevk alma isteğinizi açıkça beyan edecektir. Fısıldamanın son inceliğe de partnerinize ne kadar iyi olduğunu fısıldamak. Bir seksin iyi geçmesi için en önemli detay motivasyondur! Seks sırasında partnerinize ne kadar iyi olduğunu ara ara hatırlatmanız, onun performansını artıracaktır. Sadece seks sırasında değil, bitiminde de iyi bir seks geçirdiğiniz için teşekkür etmeyi unutmayın. Sonuçta, bu adım da bir sonraki seksiniz için hazırlık sayılır! 4. Parmaklarınızı sabit tutmayın Sekste kadını çıldırtan şeylerden birinin, erkeklerin parmakları olduğu herkesçe kabul edilen bir durum. Ama seks sırasında, sizin parmaklarınız da en az partnerinizin parmakları kadar değerli! Bırakın parmaklarınızı, erkeğinizin vücudunda serbestçe gezinsin. Ona dokunun, tırnaklarınızı geçirin veya onu çizin! Bu durum sizin ne kadar zevk aldığınızı göstermenizin bir diğer yolu olduğu için partnerinizin hoşuna gidecek ve motivasyonunu artıracaktır.

5. Sıradan olmayın, şaşırtın! Sıradan bir seks, sizi de partnerinizi de şaşırtmaz. Hatta bir süre sonra motivasyonunuzu düşürüp, seks hayatınızı kısır bir döngüye bile sokabilir. Sekste erkeklerin hoşlandığı cinsel fantezileri deneyebileceğiniz gibi sadece küçük değişikliklerle de onları şaşırtabilirsiniz. Sekste giydiğiniz iç çamaşırları şaşırtmanın ilk yolu. Çünkü iç çamaşırlarınız, en az beden diliniz kadar önemli! Erkeğinizin sizi hep aynı görmesine izin vermeyin. Giyim kuşamınızda değişiklikler yapın ve dolabınızın bir kısmını seksi iç çamaşırlarınıza ayırın. Partnerinizin sizi seksi iç çamaşırları içinde görmesi bir adım sonrası için onu heyecanlandıracaktır. Seks sırasında erkekleri heyecanlandıracak ikinci bir detayın vücudunuzdan bir şeyler yemek olduğunu biliyor muydunuz? İlk etapta delice geliyor kulağa biliyoruz! Hatta komik seks kazaları bile doğurduğu kulaktan kulağa dolaşan bilgilerden. Ama birazcık tatlıdan kimseye zarar gelmez diye düşünüyoruz! Vücudunuza sıktığınız kremşanti ile onu baştan çıkartabilir, daha başarılı seks deneyimleri yaşayabilirsiniz.

Seks oyuncakları ise şaşırtmanın üçüncü yolu. Bir seks oyuncağı edinmek veya kullanmak sizi utandırıyor olabilir. Ama korkmayın çok ileriye gitmenize gerek yok. Bir kelepçe bile erkekleri baştan çıkarmaya yetiyor. Ona sunacağınız fantezilerde oyuncaklar kullanmaktan kaçınmayın! 6. Kontrolü erkeğe bırakın Ah şu erkekler! Normal hayatta da yatakta da kontrole bayılırlar! Seks sırasında bırakın kontrolü partneriniz sağlasın. Bu durum, onun kendisini seks tanrısı gibi hissetmesini sağlıyor! Yatakta sizi dilediği gibi kontrol etmesine izin verin, çünkü onun seçeceği pozisyonlar en çok zevk aldıkları! 7. Zevk aldığınızı haykırın! Yatakta aldığınız zevki haykırmaktan çekinmeyin. Dilediğinizce bağırın! Sizin bağırmanız, partnerinize hem motivasyon kaynağı olur hem de sekste ne kadar iyi olduğunu hissettirir. O yüzden utanmayın, bağırın. Sonuçta zevk almak ve bunu haykırmak sizin de hakkınız! 8. Biraz sertlikten kimseye zarar gelmez! Günlük hayatta en sevimli halinizi gören erkekler, yatakta birer kaplana dönüşmenizden çok hoşlanıyorlar. Seks sırasında erkeğinize biraz sert davranmaktan kaçınmayın. Sertlik ona, onu ne kadar istediğinizi gösteren bir beden dili detayı!