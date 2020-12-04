Erken doğuma bile neden olabilir! Ayda 4 kilodan fazla almak...

Koronavirüs nedeniyle evde olduğumuz bu günlerde uzun süre hareketsiz kalmak anne adaylarının sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Op. Dr. Nadide Korkut, “Hamilelikte kilo artışı anne adayında diyabet gelişmesine yani anne adayının kan şekerinin yükselmesine neden olur. Annenin kan şekeri yükseldiğinde bebeğe de plasenta yoluyla fazla miktarda şeker geçişi olur. Kontrol altına alınmayan gebelik diyabeti de bebek açısından birçok olumsuz durumun oluşmasına zemin hazırlar. Normal doğum zorlaşabilir; doğum esnasında bebekte omuz çıkığı, doğum travması veya sinir sıkışmaları görülebilir. Ayrıca bu bebeklerde hayatları boyunca şeker hastalığı gelişme riski yükselir. Kilo artışının neden olduğu diğer bir komplikasyon da gebelikte ortaya çıkan tansiyon yüksekliği yani preeklamsidir. Preeklamsi anne adayında gebelik zehirlenmesi denilen durumun oluşmasına, bebeğin de yetersiz kan akışı nedeniyle gelişememesine neden olabilir” uyarılarında bulundu.

AYDA 4 KİLODAN FAZLA ALMAK RİSK FAKTÖRÜ

Hamilelikte ideal kilo artışının ortalama 12 kg civarında olması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Nadide Korkut “1 ayda 4 kg’dan fazla almak risk faktörlerini beraberinde getirir. Bu nedenle anne adaylarının kilo artışı yakından takip edilmeli ve uygun beslenme programı ile kontrol altına alınmalıdır ”dedi.