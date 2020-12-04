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Erken doğuma bile neden olabilir! Ayda 4 kilodan fazla almak...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evde hareketsiz geçirilen sürenin uzaması ve değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle, anne adaylarının normalden fazla kilo alabileceğini belirten Biruni Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadide Korkut, “Gebelik döneminde normalden fazla kilo artışı; diyabet, gebelik tansiyonu, erken doğum gibi riskleri beraberinde getirerek anne adayı ve bebek açısından önemli sağlık sorunları oluşturabilir” uyarısında bulundu.

Erken doğuma bile neden olabilir! Ayda 4 kilodan fazla almak...

Koronavirüs nedeniyle evde olduğumuz bu günlerde uzun süre hareketsiz kalmak anne adaylarının sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Op. Dr. Nadide Korkut, “Hamilelikte kilo artışı anne adayında diyabet gelişmesine yani anne adayının kan şekerinin yükselmesine neden olur. Annenin kan şekeri yükseldiğinde bebeğe de plasenta yoluyla fazla miktarda şeker geçişi olur. Kontrol altına alınmayan gebelik diyabeti de bebek açısından birçok olumsuz durumun oluşmasına zemin hazırlar. Normal doğum zorlaşabilir; doğum esnasında bebekte omuz çıkığı, doğum travması veya sinir sıkışmaları görülebilir. Ayrıca bu bebeklerde hayatları boyunca şeker hastalığı gelişme riski yükselir. Kilo artışının neden olduğu diğer bir komplikasyon da gebelikte ortaya çıkan tansiyon yüksekliği yani preeklamsidir. Preeklamsi anne adayında gebelik zehirlenmesi denilen durumun oluşmasına, bebeğin de yetersiz kan akışı nedeniyle gelişememesine neden olabilir” uyarılarında bulundu.

AYDA 4 KİLODAN FAZLA ALMAK RİSK FAKTÖRÜ

Hamilelikte ideal kilo artışının ortalama 12 kg civarında olması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Nadide Korkut “1 ayda 4 kg’dan fazla almak risk faktörlerini beraberinde getirir. Bu nedenle anne adaylarının kilo artışı yakından takip edilmeli ve uygun beslenme programı ile kontrol altına alınmalıdır ”dedi.

HEKİM KONTROLÜ İHMAL EDİLMEMELİ

Bu süreçte koronavirüs endişesi ile birçok gebenin rutin kontrollerini ihmal ettiğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadide Korkut “Gebelerin, maske ve diğer korunma önlemlerine dikkat ederek kontrollerini ihmal etmemeleri, hekim tarafından hamilelik süreçleri değerlendirilmeli, kan tahlilleri zamanında yapılmalı ve ultrasonda bebeğin durumu yakından takip edilmelidir. Böylece çıkabilecek sorunlara karşı erken dönemde aldığımız önlemlerle istenmeyen durumların önüne geçebiliriz” uyarısında bulundu.

HAREKETSİZ KALMAK KİLO ARTIŞINA NEDEN OLUYOR

Op. Dr. Nadide Korkut “Gebelerde kilo artışının nedenlerinden biri uzun süre hareketsiz kalmak. Hareket, kilo kontrolünde ve bebeğin sağlıklı gelişimi açısından önemlidir. Hareket ve fiziksel aktivite kan dolaşımının hızlanmasına ve plasenta yolu ile bebeğe giden kan miktarının artmasını sağlar. Hareket aynı zamanda kasları güçlendirerek normal doğumu kolaylaştırır. Sokağa çıkma yasağı günlerinde anne adayları ev içinde yürüyüşler ve hafif egzersizler yapmalıdır. Ayrıca hekimlerine danışarak yoga ve pilates yapabilirler” dedi.

EV İÇİNDE YÜRÜYÜŞLER YAPILMALI

Sağlıklı bir hamilelik süreci için anne adaylarına önerilerde bulunan Op. Dr. Nadide Korkut “Sağlıklı beslenme, hareket, stresten uzak bir yaşam biçimi ve koronavirüs korunma önlemleri ile hamilelik sürecini rahat ve sağlıklı geçirmek mümkün. Anne adayları protein, sebze-meyve ağırlıklı beslenmeli, karbonhidrattan uzak durmalı, bol sıvı almalıdır. Hamilelik boyunca sık görülen ödem oluşmasını önlemek için tuz alımı kısıtlanmalıdır. Evde kalınan süre zarfında ev içinde kısa yürüyüşler ve egzersizler yapılmalı, bunun dışında tüm önlemleri alarak toplu alanlardan uzak, sosyal mesafeye dikkat ederek açık hava yürüyüşleri de tercih edilmelidir. Unutulmamalıdır ki bebeğin sağlığı annenin sağlığı ile yakından ilgilidir” dedi.


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