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Erken ezan herkesi şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:24 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde dün akşam yarım saat erken okunan ezan herkesi şaşırttı.İftara yarım saat kala Gerze’de okunan ezan ile ilgili olarak açıklama yapan Gerze İlçe Müftüsü Bayram Karar, "Erken okunan ezanın Müftülüğümüzle alakası yok.

Erken ezan herkesi şaşırttı

Sinop’un Gerze ilçesinde dün akşam yarım saat erken okunan ezan herkesi şaşırttı.

İftara yarım saat kala Gerze’de okunan ezan ile ilgili olarak açıklama yapan Gerze İlçe Müftüsü Bayram Karar, "Erken okunan ezanın Müftülüğümüzle alakası yok. Bizim camilerimizden böyle bir ezan okunmadı. Muhtemelen belediye hoparlör telsiz sistemiyle yayın yaptığı için zannediyoruz başka bir yerin frekansı karıştı ve başka yerin ezanını çekmiş oldu. Velev ki vatandaşlarımız bu erken okunan ezana göre iftarlarını yanlışlıkla, yanılarak açmış ise kasti bir durum olmadığı için kefaret gerekmez, sadece yanlışlıkla yanılarak orucunu açan birileri var ise bu vatandaşlarımız Ramazan’dan sonra bir gün kaza yapması gerekir." dedi.

Yine aynı şekilde 2018 yılında Ramazan ayında belediye hoparlöründen iftara beş dakika kala yaşanmış olan erken ezan okunması da vatandaşın aynı hataya düşmesine sebebiyet vermişti.

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