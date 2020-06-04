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  4. Erken seçim mi olacak? MAK'ın sahibi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi

Erken seçim mi olacak? MAK'ın sahibi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2020 13:43 | Son Güncelleme

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat kişisel Twitter hesabı üzerinden çarpıcı bir mesaj paylaştı. Daha önce erken seçimin Kasım ayında olabileceğini söyleyen Kulat, erken seçim için ilk kez net tarih verdi.

Erken seçim mi olacak? MAK'ın sahibi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi

Mehmet Ali Kulat, erken seçim iddialarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Hadi iyice kaçırayım uykunuzu... Ben kasım diyordum da... Siz; Yok canım olmaz öyle şey demiştiniz ya! Haberiniz olsa ekim bile olur ciddi ciddi... Sahi 4 Ekim Pazara mı geliyor? Şaka şaka... Hadi uyuyun bakalım uyuyabiliyorsanız" ifadelerine yer verdi.

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KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

Kulat ayrıca bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında dolaşan kabine değişikliği listesine ilişkin ise "Bu arada ortalıkta dolaşan listede neredeyse tek doğru isim yok dersem abartmış mı olurum? bilmiyorum" yorumunda bulundu.

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Sabah saatlerinde yeni bir paylaşımda bulunan Kulat, "Gece attığım 2 twit uykunuzu kaçırdı ya... Devamını akşam yazmak üzere bir twit daha atayım. Biz Maraşlılar GÜREŞ i çok severiz. Pekçok şampiyon güreşçimiz oldu... Güreşte bir oyun var; el ense çekmek... El ense çekmenin güncel siyasetle ilgisini az düşünün akşam konuşalım!" dedi.

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