Ermenek'te madenci ailelerinin acıları hala taze

MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 18 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası 4. yılını doldururken, yakınlarını kaybeden ailelerin acıları ilk günkü tazeliğini koruyor. İlçeye bağlı Pamuklu köyü Cenne mevkisinde, 28 Ekim 2014'te Has Şekerler Madencilik Şirketine ait linyit ocağında meydana gelen maden faciasında, 38 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda 18 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Facianın üzerinden geçen 4 yılda, madenci yakınları kaybettiklerinin ardından gözyaşı dökerken, bir taraftan da hayat mücadelesini sürdürüyor. Faciada eşi Mehmet Baha'yı kaybeden Güneyyurt beldesinden Emiş Baha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan 4 yıla rağmen acılarının hala devam ettiğini söyledi. O dönem 3 yaşında olan kızıyla yapayalnız kaldığını belirten Baha, "Bu yıl kızım ilkokula başladı. Onun için yaşıyorum. Babasını çok özlüyor. Neler yaşadığımızı bir tek biz biliriz. Şu anda Ermenek Adliyesi'nde çalışıyorum. Yetkililerden dileğim bizleri unutmasınlar." diye konuştu.

- Acıyı en fazla yaşayan yerlerden biri Aşağıçağlar köyü Facianın acısını en fazla yaşayan yerlerden biri de Aşağıçağlar köyü. Maden şehidi İsa Gözbaşı, Bahri Üzer, Hüsnü Çolak, Osman Çoksöyler, Ali Haznedar ve Kerim Haznedar'ın mezarları köy mezarlığında yan yana bulunuyor. Çocukları olmadığı için bir yaşındayken evlat edindikleri yeğenleri İsa Gözbaşı'yı kazada kaybeden Ali ve Nazmiye Gözbaşı çifti, yeğenlerini öz çocukları gibi büyüttüklerini anlattı. Nazmiye Gözbaşı, şöyle konuştu: "O bizim tek dayanağımızdı. Allah mekanını cennet eylesin. Ben para pul istemem. Yiyecek ekmeğimiz var, şükürler olsun. Bize verilen parayı bağışladık. Köyün eski camisinin yenilenmesinde kullanıldı. 400 metrekare arsam var, taziye evi yapılması için bağışlayacağım. Gücümün yettiği kadar destek olurum. Yeter ki oğlumun hatırası yaşasın." Ali Gözbaşı da her gün bu acıyı yaşadıklarını vurgulayarak, "Evimizin önünde bir traktör var. Onu oğlum İsa kullanırdı. Hiç kullanmıyorum. Sat diyorlar, satmıyorum. O oğlumun traktörü." ifadelerini kullandı.

- Babasını kaybettikten 3 ay sonra dünyaya geldi Köy mezarlığındaki yakınlarının kabirlerini ziyaret eden madenci eş ve çocukları, duygulu anlar yaşadı. Ali Haznedar'ın, 4 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan eşi Fadime Haznedar, kazadan 3 ay sonra dünyaya gelen kızı Sare'nin babasının sadece mezar taşını bildiğini anlattı. Sare'nin, babasının mezar taşına sarıldığını dile getiren Haznedar, "Babasının mezar taşına sarılıp, bana 'neden bizimle gelmediğini' soruyor. Ben kızıma ne cevap vereyim. Şimdi af söylentisi var. Biz af istemiyoruz, adalet istiyoruz." dedi. Bahri Uzer'in eşi Dursun Uzer ise duygularını, "Giden 18 canın arkasında kaç tane eş, çocuk kaldı. Her günümüz cehennem gibi geçiyor. Şimdi af diyorlar, acılarımız daha da artıyor." cümleleriyle dile getirdi. Osman Çoksöyler'in eşi Şadiye Çoksöyler, acılarının hiç azalmadığını aktardı. Acıları ile yaşamaya alıştıklarını ifade eden Çoksöyler, "Acımız hala aynı. Kimimizin çocuğu beşikte kaldı, kimimizin çocuğu karnındaydı. 18 can toprağa girdi, arkada gözü yaşlı anneler, eşler, çocuklar kaldı." şeklinde konuştu.