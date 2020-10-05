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  4. Ermeni işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrağı dalgalandı

Ermeni işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrağı dalgalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 11:44 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda 3 Ekim’de kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrağı dalgalandırıldı.Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda 3 Ekim’de kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrağı dalgalandırıldı.
Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında geçtiğimiz 3 Ekim’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Terter ilçesinin Talış köyünün Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurmuştu. Azerbaycanlı askerler, kurtarılan Talış köyünün sokaklarında bayraklarını dalgalandırdı. Söz konusu anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

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