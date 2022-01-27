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Ermenistan ile ilişkilerde önemli gelişme! Bakan Çavuşoğlu duyurdu…

27.01.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Rubinyan'ın da katılacağını açıkladı.

Ermenistan ile ilişkilerde önemli gelişme! Bakan Çavuşoğlu duyurdu…

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda yaptı. Çavuşoğlu, "Rusya ve Ukrayna arasında bir çatışma olmasını istemiyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu ile ABD arasındaki diyaloğun devam etmesini istiyoruz. NATO'nun taleplerinin hem ABD ile hem Rusya ile paylaştık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

Herkesin sesi burada duyulsun istiyoruz. Paşinyan en son Antalya diplomasi forumunu katılabileceklerini söyledi. Azerbaycan da geliyor. Herkes düşüncülerini söylesin.

Rusya ve Ukrayna arasında bir çatışma olmasını istemiyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu ile ABD arasındaki diyaloğun devam etmesini istiyoruz. NATO'nun taleplerinin hem ABD ile hem Rusya ile paylaştık.
NATO, Rusya Federasyonu nezdindeki büyükelçisinin de yeniden göreve getirilmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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