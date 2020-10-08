Ermenistan ordusu Goranboy’da polis karakolunu hedef aldı

Ermenistan birlikleri Goranboy’un Aşağı Akçakent kasabasında bulunan polis karakoluna saldırı gerçekleştirdi.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ediyor. Ermenistan ordusu, yerel saatle 06.00 civarında D30 top bataryası ile Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıda Goranboy’un Aşağı Akçakent kasabasında bulunan polis karakolunu hedef aldı. Saldırı sonucu karakolda büyük hasar meydana geldi.

Saldırı sırasında karakolda kimse bulunmazken, ölü ve yaralı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

