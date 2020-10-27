HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ermenistan’dan Berde’ye roketle saldırdı: 1’i çocuk 4 ölü, 10 yaralı

Ermenistan’dan Berde’ye roketle saldırdı: 1’i çocuk 4 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 17:59 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Berde kentine gerçekleştirdiği roketli saldırı sonucu 1’i çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken, Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Berde kentine gerçekleştirdiği roketli saldırı sonucu 1’i çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken, Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan, Azerbaycan’ın Berde kentinde sivil yerleşim yerlerine roketle saldırı gerçekleştirdi. Roketlerin Karayusuflu köyünde 3 farklı noktada 8 eve isabet ettiği belirtildi. Saldırı sonucu 1’i i çocuk 4 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Onlarca ailenin yaşadığı bölgede 8 evde de maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahale edilirken, polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
4 partiden ortak bildiri! Macron'a sert tepki4 partiden ortak bildiri! Macron'a sert tepki
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürdü!
1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürdü!
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Diğer Haberler
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'a sert tepki
4 partiden ortak bildiri! Macron'a sert tepki
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk hakkında karar verildi
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk hakkında karar verildi
Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi
Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi
Çavuşoğlu ve Lavrov'dan kritik görüşme
Türkiye ve Rusya'dan kritik görüşme
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni önlemler alınabilir
Bilim Kurulu Üyesi yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni önlemler alınabilir
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.