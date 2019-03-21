Eroğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun

Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Hatay’da baraj yok" sözlerine cevap vererek "Suyu içmese bile yüzünü yıkamıştır, taharetini yapmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu Google baksın” dedi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlı tarafından düzenlenen basın toplantısı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Orman ve Su İşleri eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Hatay mitinginde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yaptırılan 6 barajın yalan olduğunu, ortada baraj olmadığını söylediğini belirterek cevap verdi. Barajın bulunduğu yerin internetten görüntüsünü ve noktasını gazetecilere gösteren Eroğlu, Kılıçdaroğlu’nun bu konuda yanlış bilgilendirildiğini söyledi. Eroğlu, 6 barajın da kendisinin Bakanlığı döneminde inşa edildiğini. Hatay’ın memba kalitesinde suyu bu barajlardan elde edilen sudan karşıladığını ifade etti.

Gazetecilere Kılıçdaroğlu’nun Hatay’da yaptığı konuşmayı telefonundan dinleten Eroğlu, Kılıçdaroğlu’nun "Saraydan birisi gelmiş" sözü ile kimi kastettiğini bilmediğini söyledi. Eroğlu, "Kılıçdaroğlu Hatay’da konuşma yapıyor. Diyor ki ’Buraya saraydan birisi gelmiş’, ama kimi kastediyor bilemiyorum. Saray yok bizde milletin evi var" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını basın mensuplarına dinletirken gülümseyen Eroğlu, "Senin danışmanın bu işte. Ben de bütün Hatay milletvekillerine twitter’da paylaştım. Hatay’da şu kadar baraj var, 5 baraj bitti. Reyhanlı barajı da yeni bitti. Ben ayrılırken 5 baraj ve göletler yapmıştım. Antakya’nın suyu Büyük Karaçay denilen barajda temin ediliyor. İsteyenlere bu konuda bilgi notu iletebilirim. İsteyen basın mensuplarımızı Hatay’a götürebiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu’na barajların bulunduğu yeri gösteren haritayı da koydum. Kılıçdaroğlu’nun bunları söylemesi bildiğinden değil. Kılavuzu karga olanın burnu" diyerek gülmeye başladı.

Bir gazetecinin "Siz Hatay’ın suyunu Büyük Karaçay barajından geliyor demiştiniz? Sayın Kılıçdaroğlu o suyu içmedi?" sorusuna Eroğlu, "Suyu içmese bile yüzünü yıkamıştır, taharetini yapmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu Google baksın. Sanırım bakmasını bilmiyor. Yanındakine soracağına Google baksın" dedi.



