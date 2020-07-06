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Erol Katırcıoğlu kimdir? HDP'nin TBMM Başkanlığı adayı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 15:53 | Son Güncelleme

Erol Katırcıoğlu, HDP'nin TBMM Başkan adayı oldu. HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Erol Katırcıoğlu'nun TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuruyu TBMM Genel Sekreterliğine sundu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, "Erol Katırcıoğlu kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Erol Katırcıoğlu hakkında merak edilenler...

Erol Katırcıoğlu kimdir? HDP'nin TBMM Başkanlığı adayı belli oldu

TBMM Başkanlığı için ilk başvuru HDP'den geldi. HDP'nin TBMM Başkanlığı için adayı ise HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu oldu. Erol Katırcıoğlu'nun başvurusunu HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç TBMM Genel Sekreterliği'ne sundu. Erol Katırcıoğlu'nun TBMM Başkanı olmasının ardından vatandaşlar, "Erol Katırcıoğlu kimdir?" sorusuna yanıt aranamaya başladı.

Erol Katırcıoğlu kimdir?

Erol Katırcıoğlu, 1951 yılında İstanbul'da doğdu. 1970 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan Erol Katırcıoğlu, 1971-75 yılları arasında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Siyasal Bilimler Yüksek Okulu'nda lisans eğitimini tamamladı ve ardından aynı okulda asistan olarak göreve başladı.

1981 yılında özel öğrenci statüsünde doktora çalışmaları için ABD'nin Wisconsin Üniversitesine giden Erol Katırcıoğlu, 1985 yılında ise Marmara Üniversitesinden doktor ünvanını aldı.

Wisconsin Üniversitesinde Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak çalışan Katırcıoğlu, 1987'de Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümünde öğretim üyeliğine başladı.

1990'da doçent ünvanını alan Erol Katırcıoğlu, 1991-93 yılları arasında 49. Hükümette Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün Ekonomi Danışmanlığını yaptı ve yine bu yıllarda Rekabet Yasasının hazırlık komisyonunda iktisatçı üye olarak yer aldı.

1996 yılında profesör ünvanını alan Erol Katırcıoğlu, 2001-05 yılları arasında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005'te ise yine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Ekonomi Bölüm Başkanlığı yaptı. 2008'de aynı üniversitede Mütevelli Heyeti Üyeliğine seçilen Erol Katırcıoğlu, 2012'de üniversite ile yollarını ayırdı ve Marmara Üniversitesi'ne döndü. 2016'da ise emekli oldu.

1996'dan bu yana çeşitli günlük gazetelerde yazılar kaleme alan Erol Katırcıoğlu, 27. dönem HDP İstanbul Milletvekili'dir.

Erol Katırcıoğlu evlidir ve iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

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