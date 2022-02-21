Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer aldı

Dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralaması 2022’de, dünya genelinde 50 yılın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirmeye alındı. Üniversiteler eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm başlıkları altında belirlenen toplam 13 kritere göre değerlendirildi. Ülkemizde sıralamaya giren üniversite sayısının artmasında, okulların araştırma üniversitesi kimliği dikkat çekiyor.

Rektör Prof. Dr Akın Levent de “Gençlerimiz her zaman en iyisini hak ediyor. Akademik kalitemizi daha da yükselterek yolumuza devam edeceğiz. Hep daha iyisini daha ilerisini hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’den listeye giren üniversiteler sırasıyla şöyle: