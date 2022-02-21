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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer aldı

21.02.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması 2022" verilerine göre Türkiye özelinde sıralamaya girebilen üniversite sayısı yüzde 29 artarak 31’den 40’a yükseldi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer aldı

Dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralaması 2022’de, dünya genelinde 50 yılın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirmeye alındı. Üniversiteler eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm başlıkları altında belirlenen toplam 13 kritere göre değerlendirildi. Ülkemizde sıralamaya giren üniversite sayısının artmasında, okulların araştırma üniversitesi kimliği dikkat çekiyor.

Rektör Prof. Dr Akın Levent de “Gençlerimiz her zaman en iyisini hak ediyor. Akademik kalitemizi daha da yükselterek yolumuza devam edeceğiz. Hep daha iyisini daha ilerisini hedefliyoruz” dedi.

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Türkiye’den listeye giren üniversiteler sırasıyla şöyle:

  • Koç Üniversitesi
  • Çankaya Üniversitesi
  • Sabancı Üniversitesi
  • Bahçeşehir Üniversitesi
  • Karabük Üniversitesi
  • Düzce Üniversitesi
  • Dicle Üniversitesi
  • Necmettin Erbakan Üniversitesi
  • Erciyes Üniversitesi
  • Gebze Teknik Üniversitesi
  • Sakarya Üniversitesi
  • Selçuk Üniversitesi
  • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  • Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Yeditepe Üniversitesi
  • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  • Çukurova Üniversitesi
  • Gaziantep Üniversitesi
  • Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Uludağ Üniversitesi
  • Aksaray Üniversitesi
  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
  • Dumlupınar Üniversitesi
  • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  • Akdeniz Üniversitesi
  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  • Kocaeli Üniversitesi
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