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  4. Erzincan’da liseli kızların kavgası saniye saniye kamerada

Erzincan’da liseli kızların kavgası saniye saniye kamerada

19.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da ortaöğretim öğrencisi iki kızın yol ortasında kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde Erzincan’da vatandaşların yoğun olduğu Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında bekleyen kızın yanına gelen bir başka kız öğrenci ve yanındaki 3 erkek öğrenci arasında tartışma çıktı. Kısa bir süre sonra otobüs durağında bekleyen kıza tekme tokat saldırıp, saçından tutup yere yatıran kızı erkek öğrenciler seyretti, başka iki kız öğrenci ayırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anı cep telefonuyla görüntülenirken saldırgan kız ve yanındaki erkek öğrenciler parka doğru giderek gözden kayboldu.

Herhangi bir yara almayan ve cep telefonunu yere düşüren mağdur kız öğrenciye, olaya duyarsız kalmayan iki kız öğrenci yardımcı olarak oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı.

(İHA)

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Erzincan

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