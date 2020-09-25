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Erzincan’da sokakta sigara içmek yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 21:55 | Son Güncelleme

Erzincan Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bazı cadde ve sokaklarda yürüyüş esnasında maskeyi indirerek, sigara içilmesini yasakladı.

Erzincan’da sokakta sigara içmek yasaklandı

Erzincan Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda yeni önlemler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde tüm park, bahçe ve pazar yerlerinde ayrıca Ordu Caddesi üzeri Eski Mit Kavşağı ile 13 Şubat Caddesi Devlet Hastanesi Kavşağı arası ve Halitpaşa Caddesi üzeri SGK Kavşağı'ndan, Fevzipaşa Caddesi üzeri Eski Terminal Kavşağı'na kadar maske kullanımını ihlal ederek/maskeyi aşağı indirerek, yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklanmasına, belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

GİRESUN'DA DA YASAKLANMIŞTI

Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğu gerekçesiyle sigara içmek yasaklanmıştı.


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