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  4. Erzincan'da vahşet! Zavallı hayvanı önce köpeklerine boğdurdu sonra ise alev alev yaktı

Erzincan'da vahşet! Zavallı hayvanı önce köpeklerine boğdurdu sonra ise alev alev yaktı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.04.2024 15:47
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde bir kişi boş arazide bir kurt gördü. Gördüğü kurdu önce köpeklerine boğduran ardından ise yakan cani, yetmezmiş gibi bir de bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Kemah ilçesinde bir kişi arazide gördüğü kurdu köpeklerine boğdurdu. Ölen kurdu yakan kişi ile ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kısa sürede su kişinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan; kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edilmiş olup Kemah Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca Kemah Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Kemah kurt
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