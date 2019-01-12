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Erzincan merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 20:12 | Son Güncelleme

Örgütün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf 8 asker gözaltına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf 8 asker yakalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan, Ankara, Trabzon ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 muvazzaf subay ve astsubay ile daha önce meslekten ihraç edilen ve emekli olmuş 4 asker gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada bulunan bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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