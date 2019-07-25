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Erzincan ve Ardahan'da sağanak etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Erzincan ve Ardahan'da sağanak etkili olacak

Erzincan ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Erzincan'da kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zamanla orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 9, Erzurum ve Ağrı'da 12, Ardahan'da 13, Erzincan ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 36, Ağrı'da 31, Erzincan ve Kars'ta 29, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Erzincan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sağanak

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