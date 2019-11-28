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Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilen tırın sahibi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 19:37 | Son Güncelleme

Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilen tırın sahibi tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, geçen yıl durdurulan tırda ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin gözaltına alınan iş adamı tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Aralık 2018 tarihinde kentin Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında polislerce durdurulan 06 BCD 99 plakalı tırın dorsesinde 1 ton 271 kilogram eroin bulunmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında söz konusu tırın sahibi ve Van'da bir tavukçuluk şirketinin de sahibi de olan iş adamı A.E. ile şirket yetkilisi Y.M. gözaltına alındı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.E tutuklandı, Y.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Olay

Erzincan polisi, 4 Aralık 2018 tarihinde, kentin Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu 06 BCD 99 plakalı tırın dorsesinde, "Belçika kurdu" cinsi erkek narkotik dedektör köpeği "Odin"in tepki vermesiyle arama yapmıştı.

Van'dan, İstanbul'a gitmek isteyen tırın dorsesindeki aramada, hayvan yağlarına sarılan 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında Van'da vergi rekortmenleri arasında yer aldığı belirtilen iş adamı A.E, geçen yıl Van’da gözaltına alınıp getirildiği Erzincan’da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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