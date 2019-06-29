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Erzincan'da otomobil duvara çarptı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 22:41 | Son Güncelleme

Erzincan'da otomobil duvara çarptı: 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yılmaz Kurt'un kullandığı 61 VE 605 plakalı otomobil, Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarptı.

Kazada araçta bulunan Leyla ve Doğukan Kurt, Fidan ve Arda Eğribaş ile Tomris ve Filiz Yeniçeri yaralandı.

Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan trafik kazası Üzümlü

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