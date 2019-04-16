Erzincan’ın İliç ilçesinden Doğu Ekspresin geçişi sırasında çekilen ve sosyal medyanın en çok paylaşılanı olan o görüntüyü Türkiye’de 1,5 milyon kişi izledi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Erzincan doğa sporlarını başkenti. O görüntüyü Türkiye’de 1,5 milyon kişi izledi” dedi. Turizm Haftası Erzincan’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Belediye Kültür Evi arkasında düzenlenen kutlama programına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Garnizon Komutan vekili Albay Atilla Timur, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, ilçe kaymakamları, Kültür ve Turizm Erzincan İl Müdürü Arda Heb ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür ve Turizm Erzincan İl Müdürü Arda Heb’in açılış konuşmasını yapmasının ardından kürsüye çıkan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Rabbim Ergan Dağından Kemaliye Kanyonlarına kadar birçok nimet bahşetmiş Erzincan’ımıza. Bunları 12 ay boyunca değerlendirmek için paydaşlarımızla ilişkilerimizi sıkı tutarak ve üzerimize yeni yönetim olarak ne düşüyorsa yaparak, tanıtım noktasında elimizden gelenin en iyisini yaparak iç ve dış turizmi destekleyecek etkinlikler yapmayı yerel yönetimler olarak yapmayı planlamaktayız.” dedi.

“Erzincan’daki o görüntüyü Türkiye’de 1,5 milyon kişi izledi”

Erzincan’ın Türkiye’de doğa sporlarının başkenti olduğunu ve İliç ilçesinden Doğu Ekspresin geçişi sırasında çekilen ve sosyal medyanın en çok paylaşılanı olan o görüntüyü Türkiye’de 1,5 milyon kişinin izlediğini kaydeden Vali Ali Arslantaş, “9 Şubatta Turizm Bakanımızı ilimizde ağırlayarak yeni bir turizm atağına kalkmaya karar verdik. Erzincan’ın tüm dinamiklerini bir araya getirerek, Erzincan’ın ortak paydasında buluşarak hep birlikte bir hareket başlattık. Buradan Doğu Ekspresiyle istasyona kadar gittik. Yolda Kemah’a, İliç’e uğradık. Erzincan’da yapılabilecek tüm doğa sporlarını güzergah boyunca bizzat tespit ettik. Doğa sporu yapan bu spora ilgi duyan, hem federasyon tarafı hem kulüpler, Türkiye genelindeki temsilcilerini de ilimizde ağırladık. Erzincan’ın doğa sporlarının başkenti olduğunu bir kez daha Türkiye’nin gündemine taşıdık. Sadece 1 dakikalık bir tren görüntüsü İliç’ten boğaza girerken ki tren görüntüsü 1,5 milyon kişi tarafından bütün Türkiye’de izlendi. Çok olumlu geri dönüşleri oldu. Doğa sporları için bakanlığımızdan aldığımız destekle 12 milyon liralık bir yatırım planlıyoruz bu yıl içerisinde. Uçakla Erzincan’a gelen bir grup 6 gün boyunca yamaç paraşütü yapabilecek, safari yapacak, rafting yapacak, kano yapacak, kayak yapacak. Bu arada Ergan Dağından da tüm uluslararası yarışmaların yapılacağı tescil belgesiyle tescillettik.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından programda yer alan halk oyunları ve mehteran ekibinin gösterisi vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Program ilçelerin tanıtımının yapıldığı stantların gezilmesi ve ikramla sona erdi.