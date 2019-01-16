Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Bingöl kara yolları ulaşıma açıldı

Doğu Anadolu'da etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle kapanan Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Bingöl kara yollarında yeniden ulaşım sağlandı.

Bölgede bir süre önce başlayan ve halen etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, tipi ve şiddetli fırtına sonucu dün ulaşıma kapanan Erzurum-Çat-Bingöl kara yoluyla bugün Erzurum'un Horasan ilçesi mevkisinde kapanan Erzurum-Ağrı kara yollarında, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yoğun çalışma yapıldı.

İş makinesi desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda Çat-Bingöl yönü ulaşıma açılan Erzurum-Bingöl kara yolunun Çat-Erzurum yönünde de ulaşım yeniden sağlandı.

Ulaşımın halen kontrollü yapıldığı yolun açılmasıyla Çat ilçesinde mahsur kalan araçların da il merkezine dönüşü mümkün oldu.

Erzurum-Ağrı kara yolu da ulaşıma açıldı. Yolun açılmasının ardından Horasan kesiminde bekletilen araçların geçişi de kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Ekiplerin halen devam eden kar yağışı dolayısıyla iş makinesi desteğindeki küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

