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Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde hayvanları sulamak için kullanılan içerisi su dolu buzdolabına düşen 1 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Olay, Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Dedeören Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, önceki gün saat 16.15 sıralarında bir yaşındaki Z.Ç. isimli çocuk, evlerinin bahçesinde hayvanların sulanması için kullanılan ve kapağı bulunmayan eski buzdolabının içerisine düşerek boğuldu. 112 acil personeli tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılarak çocuğun cesedi Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum bebek buzdolabı Karaçoban

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiç kimse akıl edemedi di mi onun içine çocuk düşebilir diye! Zekanızı kullanarak düşünemediğinizi , bu çok acı tecrübeyi hiç unutamayarak düşünürsünüz artık! Da iş işten geçti! Başka çocuklar için önlem alırsınız artık değil mi!!? Cennette kuşlarla oynasın,Allah'ım onu sevgili kullarından eylesin...Ne acı di mi :(( !!! Ama işte acı acı da yazdırıyorsunuz bana!!!!
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