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Erzurum'da çiftçinin tavuklarını avlamakta ısrarcı tilki ile sohbeti güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 03:01 | Son Güncelleme

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, bir çiftçinin tavuklarını ısrarla avlamak isteyen aç tilki ile dakikalarca sohbeti gülümsetti.

İlçenin Sıldız Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Tuncay Ali Haydar Edis, bir süre önce mahalleye inen aç tilkinin tavuklarını yakalamaya çalıştığını fark etti.

DAKİKALARCA TİLKİYLE KONUŞTU

Olayı cep telefonuyla kaydeden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan Edis'in dakikalarca tilki ile konuşmaya çalışması izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

"TİLKİ KARDEŞ GEL AYIPSIN"

Görüntülerde tavuklara 2 metre mesafeye kadar yaklaşan tilki ile çiftçi Edis'in "Bu tavuklar bizim, sen bela mısın, bunları yiyeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Bunları sana yedirtmeyiz. Tilki kardeş gel ayıpsın, kimse sana bir şey demiyor." şeklinde konuşması izleyenleri gülümsetti.

Bir süre Edis'in konuşmasını dinleyen ve tavukları her fırsatta ısrarla yakalamaya çalışan tilki, uzun süren bekleyişin ardından çitçilerin çeşitli gıdalar vermesiyle mahalleden ayrıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
av Hınıs tavuk Tilki Erzurum

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