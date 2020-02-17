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Erzurum'da kaybolan lise öğrencisi Didem'den 8 gündür haber yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 13:53 | Son Güncelleme

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartışıp evden çıkan lise öğrencisi Didem Turan'dan (17), 8 gündür haber alınamıyor. Genç kızın o günden beri cep telefonundan sinyal alınmazken, arkadaşları, akrabaları ve komşuları olmak üzere birçok kişinin ifadesine başvuran güvenlik güçleri her yerde Didem Turan'ı arıyor.

Erzurum'da kaybolan lise öğrencisi Didem'den 8 gündür haber yok

Aşkale'nin Meydan Mahallesinde yaşayan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Aşkale Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. O günden itibaren her yerde aranan Didem'den bir ize rastlanmadı. Polis ekipleri, genç kızın okul ve mahalle arkadaşları, komşuları, akrabaları, öz babası, dayılarının da aralarında bulunduğu birçok kişinin ifadesine başvurdu.

Arama çalışmalarının 8'inci gününde polis ekipleri, ilçe merkezindeki metruk binalar ve ahırlarda arama yaparken, jandarma da çalışmalarını 4 kilometre uzaklıktaki Karasu Nehri'ne yoğunlaştırdı. Aramalar sırasında bulunan bir spor ayakkabı çalışma yapan ekibi heyecanlandırdı. Jandarma ayakkabının fotoğrafını çekti ve incelemek için aldı. Ayakkabının uzun süredir bu bölgede olduğunu belirledi. Didem'in evden ayrıldıktan sonra bir saat sonra cep telefonunu kapattığı ve daha sonra telefonun hiç açılmadığı tespit edildi. Yapılan arama çalışmalarında henüz hiçbir ize rastlanmadı.

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(DHA)

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Erzurum didem turan Kayıp Kız

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