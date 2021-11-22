Erzurum depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan açıklamaya göre Erzurum Köprüköy'de 11.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Yurdun dört bir yanında meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Erzurum'da meydana gelen depremin 6,90 kilometre derinlikte olduğu açıklandı. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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