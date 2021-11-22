Erzurum depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Yurdun dört bir yanında meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Erzurum'da meydana gelen depremin 6,90 kilometre derinlikte olduğu açıklandı. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ





