Erzurum Kars ve Van'da okullar yarın tatil mi? 21 Mart Erzurum Kars ve Van'da okullar tatil edildi mi?

Erzurum, Kars ve Van'da okulların yarın yani 21 Mart Cuma günü tatil olup olmayacağı araştırılıyor. 18 Mart 2022 Cuma gününden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullarda eğitim öğretime ara verildi. İki gün aralıksız yağan yoğun kar ülkenin pek çok yerini etkisi altına aldı. Yapılan açıklamaların ardından veliler ve öğrenciler 21 Mart Pazartesi gününün de tatil olup olmayacağını araştırıyor. Doğu Anadolu bölgemizde yer alan Erzurum, Kars ve Van'da yağan bu kar yağışından nasibini alan iller arasında. Erzurum, Kars ve Van'da oturan vatandaşlar, yarın okulların tatil olup olmayacağına dair yapılacak açıklamayı bekliyor. Erzurum, Kars ve Van'da okulların son durumu hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

21 MART PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı başta İstanbul olmak üzere ülkenin pek çok noktasını etkiledi. Bu noktada, kar tatilinin olup olmayacağı binlerce öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. 21 Mart Pazartesi gününde kar tatili olan iller için gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 21 MART 2022

18 Mart Cuma günü okulların tatil edileceğine dair İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul Valiliği, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Yapılan açıklamada; "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar; 1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz." denildi.

RZURUM KARS VE VAN'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

21 Mart Pazartesi okulların tatil olup olmayacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer vereceğiz...

