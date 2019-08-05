Erzurum kurban pazarının bir tonluk boğaları

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)- YAKLAŞAN Kurban Bayramı öncesi canlanan Erzurum Hayvan Pazarı'nda ağırlıkları bir tonu geçen boğalar dikkat çekiyor. Fiyatları 20 ile 27 bin lira arasında değişen 'Doğubey', 'İmparator' ve 'Paşa' isimli 3 boğa alıcısını bekliyor. Erzurum-Erzincan karayolunun 20'nci kilometresindeki hayvan pazarında geçen hafta başlayan satışlar, artmaya başladı. Büyükbaşların satışa sunulduğu pazarın gözdeleri 1 ton ile 1 ton 250 kiloya ulaşan ağırlıklarıyla 'İmparator', 'Doğubey' ve 'Paşa' isimli 3 boğa oldu. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 'Doğubey'i 21 bin liraya sattığını belirten Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki hayvan pazarının en büyük kurbanlığı olan 'İmparator'a ise 27 bin 500 lira ücret belirlediğini söyledi. Hayvan pazarına Hınıs'tan kurbanlık getiren Mahmut Çardak, 1 ton 80 kilogram olan 'Paşa'nın fiyatının ise 25 bin lira olduğunu açıkladı. 'Paşa' adlı iki kurbanlıktan birinin 1 ton 200 kilo diğerinin ise 1 ton 150 kilogram olduğunu belirten Harun Polat, fiyatlarının 26 ile 27 bin lira arasında değiştiğini kaydetti. Kurbanlıkların alıcısı olduğunu ancak satış için beklediklerini ifade eden Polat, Kurban Bayramı'na iki gün kala piyasanın daha da canlanmasını beklediklerini söyledi.

