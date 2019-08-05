HABER

Erzurum kurban pazarının bir tonluk boğaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

YAKLAŞAN Kurban Bayramı öncesi canlanan Erzurum Hayvan Pazarı'nda ağırlıkları bir tonu geçen boğalar dikkat çekiyor.

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)- YAKLAŞAN Kurban Bayramı öncesi canlanan Erzurum Hayvan Pazarı'nda ağırlıkları bir tonu geçen boğalar dikkat çekiyor. Fiyatları 20 ile 27 bin lira arasında değişen 'Doğubey', 'İmparator' ve 'Paşa' isimli 3 boğa alıcısını bekliyor. Erzurum-Erzincan karayolunun 20'nci kilometresindeki hayvan pazarında geçen hafta başlayan satışlar, artmaya başladı. Büyükbaşların satışa sunulduğu pazarın gözdeleri 1 ton ile 1 ton 250 kiloya ulaşan ağırlıklarıyla 'İmparator', 'Doğubey' ve 'Paşa' isimli 3 boğa oldu. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 'Doğubey'i 21 bin liraya sattığını belirten Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki hayvan pazarının en büyük kurbanlığı olan 'İmparator'a ise 27 bin 500 lira ücret belirlediğini söyledi. Hayvan pazarına Hınıs'tan kurbanlık getiren Mahmut Çardak, 1 ton 80 kilogram olan 'Paşa'nın fiyatının ise 25 bin lira olduğunu açıkladı. 'Paşa' adlı iki kurbanlıktan birinin 1 ton 200 kilo diğerinin ise 1 ton 150 kilogram olduğunu belirten Harun Polat, fiyatlarının 26 ile 27 bin lira arasında değiştiğini kaydetti. Kurbanlıkların alıcısı olduğunu ancak satış için beklediklerini ifade eden Polat, Kurban Bayramı'na iki gün kala piyasanın daha da canlanmasını beklediklerini söyledi.

Binali Yıldırım'ın rafting heyecanıBinali Yıldırım'ın rafting heyecanı
Vinç sepetinde evlilik teklifiVinç sepetinde evlilik teklifi
(Özel) Uludağ’ın göl ve şelaleleri hayran bırakıyor(Özel) Uludağ’ın göl ve şelaleleri hayran bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'in göbeğinde 'ne alırsan 1 TL' pazarı

İzmir'in göbeğinde şaşırtan pazar: Ne alırsan 1 TL!

Taksim'de turistlerin çantasından para çalan Suriyeli hırsız yakalandı

Güven timleri tarafından yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı

Son dakika! LGS nakil sonuçları açıklandı

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı!

Günlük burç yorumları 5 Ağustos Pazartesi - Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Diyarbakır'da teröre büyük darbe! Bu yıl 15 milyon Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da teröre büyük darbe!

Sel bölgesi havadan görüntülendi

Ekipler arama çalışmalarına başladı! İşte bölgede son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.