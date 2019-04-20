Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 4 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in bulunması için başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma görevlileri, Budaklı Mahallesi'nde çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolan Yiğit'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri dağlık arazi ile köy içinde, AFAD dalgıçları da botlar yardımıyla Kocasu Çayı'nda sabah başlattıkları çalışmaya akşam saatlerine kadar devam etti.

Mahalleye 5 kilometre mesafedeki başka dere yatağında da iş makinesi yardımıyla yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlamayan ekipler, çalışmalara yarın sabaha kadar ara verdi.

Furkan Yiğit, 4 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolmuştu.

Eve dönmemesi üzerine çocuğu arayan ailesi ve yakınları, küçük Furkan'ı bulamayınca jandarmadan yardım istemişti.

Bunun üzerine Yiğit'in bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

