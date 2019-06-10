Erzurum'da köylülerin mera kavgası: 4 yaralı

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesine bağlı Güllüce ve Çavuşoğlu köylüleri arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Aziziye ilçesine 85 kilometre mesafede bulunan Güllüce ve Çavuşoğlu köylüleri yaklaşık 50 yıldır süren mera anlaşmazlığı nedeniyle dün bir kez daha karşı karşıya geldi. Köylüler arasında öğle saatlerinde başlayan tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada Güllüce köyünden Hüseyin, Hakan ve Arif Camcı kardeşler ile Emre Leylek yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen helikopter ile Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları ağır olan Hüseyin ve Hakan Camcı kardeşler, tedavi altına alındı. Silahı kullanan saldırganın kaçtığı olayın ardından jandarma ekipleri, 2 köyde de geniş güvenlik önlemi aldı.

Bugün öğle saatlerinde ise Güllüce köyünden yaklaşık 40 kişi, Aziziye Kaymakamlığı önünde toplandı. Köylüler, sorunlarını Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'na anlatmak istediklerini söyledi. Polis ise kaymakamlık çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra köylülerle görüşen Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, olayda silah kullanan ve kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiğini, yaşanan mera sorununu da kısa sürede çözeceklerini söyledi. Olayda başından yaralanan Emre Leylek, "Köyümüzde mera yüzünden çıkan kavgada, karşı taraf üzerimize silahla ateş açtı. Başımdan vuruldum. Bir arkadaşım yoğun bakımda. Gözlerini kırpmadan bizi öldüreceklerdi. Mahkemelerin bize verdiği merayı, kaba kuvvetle almak istiyorlar. Biz de bunu kaymakam beye anlatmak üzere buraya geldik" dedi.

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