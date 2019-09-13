HABER

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 07:55 | Son Güncelleme

Erzurum’da Moğollardan kalma olduğu tahmin edilen 2 ton ağırlığında Orta Çağ’da savaşlarda ve kuşatmalarda, duvarları hasara uğratmak için kullanılan mancınık güllesi bulundu.Erzurum’un Aziziye İlçesi Toprakkale Mahallesinde tünel açma çalışmaları sırasında belediye işçileri tonlarca ağırlığında olan 3 gülle buldu.

Erzurum’da Moğollardan kalma olduğu tahmin edilen 2 ton ağırlığında Orta Çağ’da savaşlarda ve kuşatmalarda, duvarları hasara uğratmak için kullanılan mancınık güllesi bulundu.
Erzurum’un Aziziye İlçesi Toprakkale Mahallesinde tünel açma çalışmaları sırasında belediye işçileri tonlarca ağırlığında olan 3 gülle buldu. Çalışmalar sırasında 2’si kırılan güllelerden birisi sağ ele geçirildi.
Belediye ekipleri güllenin görüntüsü açısında farklı bir taş olduğunu fark etmesi üzerine müze müdürlüğüne haber verdi. Tünele gelen arkeologlar taşın mancınık güllesi olduğuna ve müzeye teslim edilmesi gerektiğine karar verdi. Ağırlığının yaklaşık 2 ton olduğu belirlenen gülle iş makinesiyle kamyona yüklenerek Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
2 ton ağırlığında ki güllenin Moğollar tarafından kullanıldığı ve bu zamana kadar bulunan mancınık güllerinin en büyük örneklerinden birisi olduğu tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan en büyük gülle olduğunu ifade eden Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç,“ Erzurum’un Aziziye İlçesinde köylüler tarafından bir ihbar geldi. Köy sınırları içerisinde bir gülle olduğunu söylediler. İncelemelerimiz sonrası bu topun Moğollar döneminde kullanılan mancınık güllesi olduğuna karar verdik. Gülle 1.5, 2 ton ağırlığında 1 metre genişliğinde devasa bir top. Özellikle Moğollar döneminde kalelerin surlarını yıkmak için kullanılıyordu. Bu gülle ayrıca Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bu büyüklükte ilk gülle oldu. Top müze müdürlüğünün bahçesine taşıyıp tekrar inceleyeceğiz” dedi.

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

ABD Dışişleri Sözcüsü o soruyu geçiştirdi! 'Söz konusu protesto hakkında...'

ABD Dışişleri Sözcüsü o soruyu geçiştirdi! 'Söz konusu protesto hakkında...'

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cuma mesajları 2019: 13 Eylül için en güzel uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Günlük burç yorumları 13 Eylül Cuma - Merkür, Venüs ile kavuşuyor

Merkür, Venüs ile kavuşuyor

Son dakika! FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Adana merkezli operasyon

13 ilde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Son dakika! TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Bilecik'te feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik'te feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme! Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.