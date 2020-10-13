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Eş katiline tahrik indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 15:23 | Son Güncelleme

Muğla’da 7 yıl önce ayrı yaşadığı eşi ve yanındaki bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan Lütfü Safa Berberoğlu’nun yeniden görülen davasında katil zanlısına tahrik indirimi uygulandı.Muğla’da, 13 Eylül 2013 tarihinde 45 yaşındaki Lütfü Safa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ve ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu ile araçtaki Abdullah Tekin’i pompalı tüfekle öldürmüş, Sedef Berberoğlu’nun sevgilisi Okan D.

Muğla’da 7 yıl önce ayrı yaşadığı eşi ve yanındaki bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan Lütfü Safa Berberoğlu’nun yeniden görülen davasında katil zanlısına tahrik indirimi uygulandı.
Muğla’da, 13 Eylül 2013 tarihinde 45 yaşındaki Lütfü Safa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ve ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu ile araçtaki Abdullah Tekin’i pompalı tüfekle öldürmüş, Sedef Berberoğlu’nun sevgilisi Okan D. ise kaçarak kurtulmuştu.
Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 8 Aralık 2015 tarihinde açıklanan kararda Lütfü Safa Berberoğlu eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, Abdullah Tekin’i öldürmekten müebbet hapis ve Okan D.’yi öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapis cezası almıştı. Yerel mahkemenin bu kararına sanık avukatı ‘tahrik’ indirimi yapılmadığı gerekçesi ile itiraz etti.
Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Dosyaya bakan Yargıtay 1. Ağır Ceza Mahkemesi, olayda hayatını kaybeden Abdullah Tekin için katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını onadı. Ancak boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekten aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, mahkemenin tahrik indirimi kullanmadığı gerekçesi ile bozdu.
Yargıtay 1. Daire Başkanlığı, kararın bozulmasında “Eşine karşı zamana yayılan kötü muameleleri sanıktan kaynaklanan bir haksızlık oluşturmakta ise de maktul Sedef Berberoğlu’nun Türk Medeni Kanunu’nun 185/3 maddesinin eşlere yüklediği sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi karşısında haksız tahrikte dengenin lehine bozulduğunun ve sanığa tayin edilen cezadan TCK’nın 29. maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması gerektiğine” gerekçe gösterdi.

Dava yeniden görüldü
Yargıtay 1. Daire Başkanlığı’nın bozma kararının ardından bugün Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde katil zanlısı Lütfü Safa Berberoğlu tekrar hakim karısına çıktı. SEGBİS sistemi ile cezaevinden bağlanan katil zanlısı Berberoğlu, Yargıtay tarafından verilen kararın uygulanması talebinde bulundu.
Duruşmaya katılan Sedef Berberoğlu’nun annesi Gülender Kan, kararın tekrar bozulması sonrası kızını tekrar kaybetmiş gibi acı çektiğini belirterek, “Mahkemenizden sanığa eski cezanın uygulanmasını talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti avukatları dinledikten sonra kararını açıkladı. Kararda Sedef Berberoğlu’nu öldürmekten daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan katil zanlısı Lütfü Safa Berberoğlu’na önce müebbet, ardından tahrik indirimi ile 24 yıl hapis cezası, Okan D.’yi öldürmeye teşebbüsten tahrik indirimi yaparak 15 yıldan 7 yıl hapis cezası verildi.
Sedef Berberoğlu’nun aile avukatı Kemal Ertuğrul, “Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi müebbet hapis cezası verilmiş sanığa tahrik indirim yapılmasını istemişti. Mahkeme de bugün Yargıtay’ın bu isteğine uydu ve sanığa tahrik indirimi yapıp verilmiş olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 24 yıl hapis cezasına düşürdü. Bu karara tabii ki itiraz edeceğiz. Yeniden temyiz başvuru hakkımız var” dedi.

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