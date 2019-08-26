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Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 21:06 | Son Güncelleme

Esad rejimine ait uçakların İdlib’in güneyindeki Abdita köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.Esad rejimine ait uçakları İdlib’in güneyinde bulunan Abdita köyündeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırıları düzenledi.

Esad rejimine ait uçakların İdlib’in güneyindeki Abdita köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.
Esad rejimine ait uçakları İdlib’in güneyinde bulunan Abdita köyündeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırıları düzenledi. Saldırıda 2’si çocuk 1’i kadın 3 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrası bölgeye intikal eden sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkartmak için müdahale ediyor.

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü
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