Esad rejimine bağlı hava üssüne drone ve füzeli saldırı

Sputnik'in haberine göre bir asker kaynak, üsse çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendiğini ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini bildirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da, hava savunmasının saldırılara karşılık verdiği bilgisini verdi.

FÜZE VE DRONE'LARLA SALDIRDILAR

El İhbariye kanalı, saldırının füzelerle ve drone'larla gerçekleştirildiğini belirterek, çoğunun durdurulduğunu kaydetti.

Kanal, daha sonra verdiği bilgiyi düzelterek, saldırının savaş uçaklarının ateşlenen füzelerle gerçekleştirildiğini bildirdi.

İSRAİL'İ SORUMLU TUTTULAR

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail Hava Kuvvetleri, saat 10.22 sıralarında T-4 Havaalanı'na El-Tanf bölgesi istikametinden yeni bir hava saldırısı başlattı. Hava savunması 4 füzeyi durdurdu, ancak diğerleri sınırlı maddi hasara neden oldu" ifadelerine yer verildi.



