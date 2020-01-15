HABER
  4. Esad rejimine bağlı hava üssüne drone ve füzeli saldırı

Esad rejimine bağlı hava üssüne drone ve füzeli saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 00:51 | Son Güncelleme

Suriye'nin Humus kentinin doğu kırsalında bulunan T-4 askeri hava üssü füzeli saldırıların hedefi oldu. Esad rejimi saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.

Esad rejimine bağlı hava üssüne drone ve füzeli saldırı

Sputnik'in haberine göre bir asker kaynak, üsse çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendiğini ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini bildirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da, hava savunmasının saldırılara karşılık verdiği bilgisini verdi.

FÜZE VE DRONE'LARLA SALDIRDILAR

El İhbariye kanalı, saldırının füzelerle ve drone'larla gerçekleştirildiğini belirterek, çoğunun durdurulduğunu kaydetti.

Kanal, daha sonra verdiği bilgiyi düzelterek, saldırının savaş uçaklarının ateşlenen füzelerle gerçekleştirildiğini bildirdi.

İSRAİL'İ SORUMLU TUTTULAR

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail Hava Kuvvetleri, saat 10.22 sıralarında T-4 Havaalanı'na El-Tanf bölgesi istikametinden yeni bir hava saldırısı başlattı. Hava savunması 4 füzeyi durdurdu, ancak diğerleri sınırlı maddi hasara neden oldu" ifadelerine yer verildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek''Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'
İran'da düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntüİran'da düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Humus Esad füzeli saldırı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı: Ateşkes sona erdi

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

New York Times gazetesi paylaştı: İran'da düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'da düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

Sudan’da darbe girişimi iddiası!

Sudan'da sıcak saatler! Darbe girişimi...

Son dakika! İspanya'da korkutan patlama! Acil durum ilan edildi

İspanya'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Mısır’da askeri tatbikatta savaş uçağı düştü: 1 ölü

Mısır’da askeri tatbikatta savaş uçağı düştü!

İran'dan İngiltere, Almanya ve Fransa'ya tepki: Sert ve kararlı bir yanıt verilecektir

İran üç ülkeyi hedef aldı: Sert ve kararlı bir yanıt verilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.