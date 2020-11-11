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Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 13:37 | Son Güncelleme

Ankara'da, internette eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı kişilerin para ve bazı eşyalarını, davet ettiği adreslerde gasbeden zanlı yakalandı.

Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı

Eşcinsellere yönelik internet sitesi profilinde 20'li yaşlarda genç bir erkek izlenimi veren zanlının, arkadaşlık kurduğu Ü.G, Ü.Y. ve E.T'ye profildeki gencin ağabeyi veya kuzeni olduğunu söyleyerek korkuttuğu ve silah zoruyla paraları ile bazı eşyalarını aldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine, internetten arkadaşlık kurmak bahanesiyle tanıştığı eşcinsel eğilimli kişileri buluştukları adreslerde silah zoruyla tehdit ettiği ve bazı eşyalarını gasbettiği öğrenilen zanlının yakalanması için harekete geçti.

Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 200 güvenlik kamerasından saatlerce görüntü izleyerek gasp olaylarını gerçekleştirdi belirlenen İ.T'nin kimlik ve adres bilgilerine ulaştı. Ekipler, İ.T'yi belirlenen adrese geldiği sırada gözaltına aldı.

Polise verdiği ifadede suçunu kabul eden zanlının, gasbettiği kişilerden temin ettiği maddi kazançla İncek semtinde lüks bir ev kiraladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Gasp mağdurlarının sayıca daha çok olduğu ancak kimliklerinin açığa çıkmasından endişe ettikleri için şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

AA

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