"Esed rejimi geri dönmek isteyenlerin az bir kısmını kabul ediyor"

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Rişard Kayumciyan da Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmalar yaptığını ancak Esed rejiminin ülkelerine geri dönmek isteyenlerin yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde küçük bir kısmını kabul ettiğini aktardı.

Mültecilerin geri dönüşünü sağlayacak kozların Lübnan'da değil Suriye'de olduğunu savunan Kayumciyan, Esed rejimi ile ilişkilerin herhangi bir çıkar söz konusu olmaksızın düzeltilmemesi gerektiğini vurguladı.

- Lübnan'daki mültecilerin durumu hala kırılgan

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Lübnan Temsilcisi Mireille Girardi ise ülkedeki Suriyeli mültecilerin durumunun hala kırılgan olduğunu ifade etti.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden yüzde 20'sinin kamplarda yaşadığını anlatan Girardi, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yükünü hafifletmek için donörlerden gelen desteklerin süreceğini söyledi.

Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.

Lübnan'ın resmi verilerine göre 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. BM verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 9 Mart'ta Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında basına, Lübnan hükümet yetkililerinden şu ana kadar 165 bin Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptığı bilgisini aldıklarını açıklamıştı.

